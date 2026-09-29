Babadağ’da yollar için beton hamlesi: üstyapı çalışmaları hızlandı

üstyapı çalışmaları:

Babadağ Belediyesi, ilçe genelinde ulaşım güvenliğini ve konforunu artırmak amacıyla yağmur suyu geçişlerinin bulunduğu noktalarda betonlama, düzenleme ve iyileştirme çalışmaları yürütüyor. Çalışmalar; yeni beton geçişlerin oluşturulması, zamanla zarar gören yapıların iş makineleriyle onarımı ve mevcut altyapının güçlendirilmesini kapsıyor.

uygulama öncelikleri ve yöntemleri:

Ekipler, mahallelerden gelen talepler doğrultusunda ihtiyaç duyulan noktalarda yerinde tespit yaparak müdahaleyi planlıyor. Özellikle su geçişlerinin bulunduğu alanlarda yapılan betonlama ile karşıya ulaşım kolaylaştırılırken, daha önce inşa edilen ancak aşınma ya da deformasyon nedeniyle işlevini yitiren beton geçişlerde de iş makineleriyle düzenleme ve iyileştirme çalışmaları gerçekleştiriliyor.

belediye başkanının değerlendirmesi:

Murat Kumral, çalışmaların ulaşım güzergahlarında ihtiyaç duyulan noktalarda sürdüğünü vurgulayarak, "Ulaşım güzergahlarında ihtiyaç duyulan noktalarda beton yol uygulamalarını sürdürüyoruz. Su geçişlerinin bulunduğu alanlarda karşıya ulaşımı sağlamak amacıyla yapılan betonlama çalışmalarının yanı sıra, daha önce oluşturulan ve zaman içerisinde zarar gören beton geçişlerde de iş makinelerimizle düzenleme ve iyileştirme çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Mahallelerimizin ihtiyaçlarına yönelik çalışmalarımızı yerinde tespit, hızlı müdahale ve çözüm odaklı anlayışla sürdürüyoruz. Babadağ bizim en büyük sevdamız" dedi.

BABADAĞ BELEDİYESİ, İLÇE GENELİNDE ULAŞIM GÜVENLİĞİNİ VE KONFORUNU ARTIRMAK AMACIYLA YAĞMUR SUYU GEÇİŞLERİNİN BULUNDUĞU NOKTALARDA BETONLAMA, DÜZENLEME VE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI GERÇEKLEŞTİRİLİYOR.