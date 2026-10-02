Babadan miras işe girişti, 250 kovandan 1.000 kovana uzanan arı serüveni

Küçük işletmeden bin kovana:

22 yaşındaki Latife Gül Kaplan, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Bitki Koruma Bölümü mezunu olarak Adana'nın Kozan ilçesine döndü ve masa başı iş yerine çocukluğundan beri içinde büyüdüğü arıcılığı meslek edindi. Babasından öğrendiği bilgilerle işe başlayan Kaplan, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın kırsal kalkınma desteğiyle 250 kovan ile başladığı üretimi büyüterek bugün 1.000 kovana ulaştı.

Babasından öğrenip kendi işinin patronu oldu:

Kaplan, mesleğini "aslında bize babadan gelen bir meslek" olarak tanımlıyor. Babasının ilk öğretmen olduğunu söyleyen genç girişimci, "Kendi üretimimiz olan her şeyi seviyorum. Kendi emeğimizle bir şeyin nasıl ortaya çıktığını bilerek ilerlemek istiyordum" diyerek tercihini neden maaşlı bir iş yerine kendi işletmesinden yana kullandığını anlattı.

Mevsime göre taşınan kovanlar ve 81 ilin rotası:

Arıların verimini artırmak için kovanları iklim ve bitki örtüsüne göre bölge bölge taşıyan Kaplan, bu yüzden yılın büyük bölümünde farklı illerde çalışıyor. "Adana'dan Muğla'ya gidiyoruz, sabaha kadar uykusuz kaldığımız zamanlar oluyor. Zor demek tek başına yetmez. İklim ve bitki örtüsü nereye uygunsa oraya gidiyoruz; Şanlıurfa, Kayseri, İzmir gibi birçok bölgeye gidiyoruz. 81 ilin 81'ini geziyoruz" diye konuştu. Kaplan, arıları gece yüklemek ve mevsim geçişlerinde yoğun çalışmak zorunda kaldıklarını, bu nedenle işin arkasında büyük bir emek ve fedakarlık olduğunu vurguladı.

Öncelik para değil, sevgi ve emek:

Genç girişimci, maaşlı bir işi tercih etmediğini açıkça belirtiyor: "Bir insanın emri altında çalışmak pek bana göre değil." Arıcılığın hem cefasını hem sefasını yaşadıklarını söyleyen Kaplan, mesleğin önceliğinin maddiyat değil sevgi, emek ve çaba olduğunu ifade etti: "Biz bunun cefasını da çekiyoruz, sefasını da sürüyoruz. Her şeyiyle bu mesleğe katlanıyoruz."

Kovanlar ve bakım anlayışı:

Rengarenk boyanmış kovanların her birinin kendileri için ayrı bir anlam taşıdığını belirten Kaplan, kovanlara bebek gibi baktıklarını anlattı: "Arı kolonisi, bebek demek. Bebeğe nasıl bakıyorsanız onunla öyle ilgilenmelisiniz ki verimini alabilesiniz." Üreticilik vurgusu yapan Kaplan, arıların doğadaki düzen için önemine dikkat çekerek, üretirken karşılaştıkları önyargılara rağmen işlerini sürdürdüklerini söyledi.

22 yaşında diplomasını aldı, 250 kovanla başladığı arıcılıkta bine ulaştı