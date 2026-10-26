Dolar 49,7579 +0,14%
Euro 55,7236 +0,09%
Bist 11.053,73 -0,57%
Altın Gram 6.450,04 +0,60%
EUR/USD 1,1194 -0,09%
Brent Petrol 110,14 -1,40%
--°

Babaeski'de Müsellim kavşağında iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Müsellim köyü kavşağındaki D100'de iki otomobil çarpıştı; 22 LH 554 plakalı araçla diğer lüks otomobilin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 11:59

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Babaeski'de Müsellim kavşağında iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Babaeski'de D100'de çarpışma

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde, D100 Karayolu üzerindeki Müsellim köyü kavşağında iki otomobil çarpıştı. Kazada, plakası 22 LH 554 olan araç ile plakası henüz öğrenilemeyen lüks bir otomobilde hasar oluştu ve 1 kişi yaralandı.

olaya müdahale:

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıya olay yerinde ilk müdahaleyi yaparken, polis ekipleri kaza bölgesinde güvenlik önlemleri aldı ve trafiğin kontrollü akışı sağlandı.

yol temizliği ve soruşturma:

Kazaya karışan araçlar kurtarıcı yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Karayolları ekipleri yol üzerinde temizlik çalışması gerçekleştirirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı ve olayın oluş nedeninin tespiti için soruşturma sürüyor.

BABAESKİ İLÇESİNDE İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU 1 KİŞİ YARALANDI.

BABAESKİ İLÇESİNDE İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU 1 KİŞİ YARALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Antalyalı jandarma dedektiflerinden 12 günlük operasyon: 426 aranan kişi yakalan...
images

Şırnak'ta haftalık operasyon bilançosu: 17 tutuklama, 57 aranan yakalandı
images

yaya tehlikesine müdahale eden kadın sürücüye yumruk attı, anlar kamerada
images

Şırnak’ta güvenlik seferberliği: bir haftada 44 aranan yakalandı, 12 tutuklama

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Pazarsuyu'nda 15 yıllık bekleyiş sona erdi, ahşap asma köprü yenileniyor

Avlu'da kültür şöleni: Balıkesir kitap fuarı 10 günde 216 bin kişiyi ağırladı

Antalyalı jandarma dedektiflerinden 12 günlük operasyon: 426 aranan kişi yakalandı

Gazipaşa fen lisesi öğrencileri Hırvatistan'da herbaryum ve kültür eğitimini deneyimledi

TREND HABERLER

Kocaeli'de veriden hizmete: yapay zeka ile dijital belediyecilik

Samsun’da SAYSAD TSM korosunun kuruluş konseri cumhuriyet coşkusuyla sahnelendi

Klarnetin yıldızları Bursa’da mehterle buluştu

Festival kampüse döndü: KoçFest Antalya'da Athena ile sahnede buluştu

İstanbul beklenmedik bir köprü oldu: Slush’D 2 bin 500'ün üzerinde katılımcıyı ağırladı

Fransa'da protestolar sonrası kriz masası: sokağa çıkma yasakları ve tazminat planı

Diyarbakır’da yağmura rağmen müzik susmadı: Niran Ünsal 30 Ekim’de yeniden sahnede

Çocuk sağlığı için uluslararası bilim buluşması: İstanbul Science Summit 2026