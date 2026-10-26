Babaeski'de Müsellim kavşağında iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Babaeski'de D100'de çarpışma

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde, D100 Karayolu üzerindeki Müsellim köyü kavşağında iki otomobil çarpıştı. Kazada, plakası 22 LH 554 olan araç ile plakası henüz öğrenilemeyen lüks bir otomobilde hasar oluştu ve 1 kişi yaralandı.

olaya müdahale:

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıya olay yerinde ilk müdahaleyi yaparken, polis ekipleri kaza bölgesinde güvenlik önlemleri aldı ve trafiğin kontrollü akışı sağlandı.

yol temizliği ve soruşturma:

Kazaya karışan araçlar kurtarıcı yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Karayolları ekipleri yol üzerinde temizlik çalışması gerçekleştirirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı ve olayın oluş nedeninin tespiti için soruşturma sürüyor.

BABAESKİ İLÇESİNDE İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU 1 KİŞİ YARALANDI.