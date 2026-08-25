İstanbul'da pozitif psikolojinin küresel buluşması: kültürlerarası iyilik arayışı

Kongre teması ve önemi:

Uluslararası Pozitif Psikoloji Derneği (IPPA) tarafından düzenlenen 10. Dünya Pozitif Psikoloji Kongresi, 7-10 Temmuz 2027 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilecek. Kongre, ‘‘Kültürlerin buluştuğu yerde insanlık yeşerir’’ teması etrafında, kültürlerarası etkileşimin bireylerin, toplulukların ve kurumların gelişimine etkisini tartışmayı hedefliyor. Organizasyon, pozitif psikolojinin 'iyi oluş' odağını küresel ve kültürel bağlamda yeniden okuyarak, alandaki bilgi birikimini ve uygulamaları çeşitlendirmeyi amaçlıyor.

Program yapısı ve hedef kitle:

Dört gün sürecek kongrede ana konuşmaların yanı sıra bilimsel sunumlar, disiplinlerarası paneller ve uygulamalı atölye çalışmaları yer alacak. Araştırmacılar, uygulayıcılar, eğitimciler, sağlık profesyonelleri, politika yapıcılar, kurumsal liderler, öğrenciler ve yenilikçiler etkinlikte buluşacak. Katılımcılara İstanbul’un kültürel zenginliklerini deneyimleme fırsatı sunacak etkinlikler de planlanıyor; kongrenin amacı sadece akademik tartışma değil, farklı kültürlerden katılımcıların ortak bir gelecek perspektifi etrafında etkileşim kurmasıdır.

Basın toplantısında paylaşılanlar:

Kongrenin teması, içeriği ve program ayrıntıları, IPPA Başkan Adayı ve Kongre Başkanı Dr. Tayyab Rashid, Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan, İbn Haldun Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Özcan Erkan Akgün ve Burkon Turizm ve Kongre Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Eker ile akademisyenlerin katılımıyla İstanbul Şişli’de bir otelde düzenlenen basın toplantısında açıklandı.

Rashid ve Tarhan'ın değerlendirmeleri:

Kongre Başkanı Dr. Tayyab Rashid, pozitif psikolojinin geleneksel psikolojinin negatif yönlerine odaklanışına bir tepki olarak insanın güçlü yönlerine ve karakterine yöneldiğini vurguladı. Rashid, İstanbul’un iki kıtayı bağlayan konumunun temayla örtüştüğünü belirterek yapay zeka ve dijital teknolojilerin insan gelişimi üzerindeki rolünün de kongrede ele alınacağını söyledi: "Yapay zekanın insanın gelişmesini nasıl etkileyeceğini de değerlendiriyoruz."

Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan ise kongrenin acil bir ihtiyaç üzerine odaklandığını belirterek, "Bugün dünyada 3 salgın var, bağımlılık, intiharlar ve narsizm. Bu üç salgına karşı pozitif psikolojiye bütün dünyanın ihtiyacı var" dedi. Tarhan, Türkiye kültürünün bu meselelerle mücadelede güçlü bir konumda olduğunu ve kongrede bu birikimin sentezlenebileceğini ifade etti.

İstanbul seçiminin simgeselliği ve IPPA için dönüm noktası:

IPPA açısından kongre, derneğin kuruluşunun 20. yıl dönümünde düzenleniyor ve IPPA Dünya Kongresi ilk kez Kuzey Amerika ve Avustralya dışında gerçekleştirilecek. Dr. Rashid, daha önceki dokuz kongrenin Kuzey Amerika veya Avustralya’da yapıldığını hatırlatarak, "IPPA’nın Dünya Kongresi’ni İstanbul’a getirmekten son derece mutluyum" diye konuştu. Rashid, İstanbul’un medeniyetleri ve kültürleri bir araya getiren yapısının refah bilimi alanına yeni perspektifler kazandıracağına dikkat çekti.

Organizasyon ve sponsorluk:

Kongrenin organizasyonunu Burkon Turizm ve Kongre üstlendi; İbn Haldun Üniversitesi ana sponsor, Üsküdar Üniversitesi ise premier sponsor olarak destek veriyor. Hasan Eker, organizasyonu Mayıs ayı itibarıyla üstlendiklerini ve İstanbul’un kongre düzenleme kapasitesi bakımından dünyada beşinci sırada yer aldığını belirtti. Farklı ülke ve şehirlerin gündemde olmasına karşın IPPA’nın İstanbul tercihi, hem lojistik hem de tematik açıdan stratejik bulundu.

Dr. Rashid, kongrenin küresel krizler, savaşlar ve yoksulluk nedeniyle acı çeken bölgelere refah bilimlerinin uygulamalarını taşıma fırsatı sunduğunu vurguladı: "Refah tartışmalarının sadece kuzey yarımkürede kalma hakkı yok. Dünyanın farklı bölgelerine de götürülmesi gerekiyor."

Kongre, pozitif psikoloji alanındaki bilimsel birikimi paylaşmanın ötesinde, kültürlerarası etkileşim yoluyla daha kapsayıcı ve sürdürülebilir refah çözümleri geliştirmeyi hedefliyor. İstanbul’un ev sahipliği, hem tarihsel köprü konumu hem de çokkültürlü yapısıyla bu hedefe sembolik ve pratik katkı sunuyor.

Pozitif psikoloji dünyası İstanbul’da buluşacak