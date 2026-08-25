Dolar 48,0966 +0,05%
Euro 56,1492 +0,08%
Bist 14.443,85 -0,40%
Altın Gram 7.255,12 -0,13%
EUR/USD 1,1671 +0,04%
Brent Petrol 88,06 -2,74%
--°

Kendi emeğiyle 20 yıllık hayali gerçeğe dönüştü: köy yollarına el yapımı arazi aracı

Sivaslı Salih Demir, lise yıllarından beri hayalini kurduğu el yapımı arazi aracını 36 yaşında tamamladı; araç 45 km/s hıza çıkıyor ve köyde kullanılıyor.

GİRİŞ: 25 Ağustos 2026 - 11:07

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Kendi emeğiyle 20 yıllık hayali gerçeğe dönüştü: köy yollarına el yapımı arazi aracı

Köy yollarına el emeğiyle yeni bir soluk

Salih Demir, Sivas'ın Koyulhisar ilçesine bağlı Ortakent köyünde başlayan hayalini yıllar sonra gerçeğe dönüştürdü. 36 yaşındaki Demir, İstanbul'da yaşarken tamamladığı el yapımı arazi aracını doğduğu köyde kullanmaya başladı.

Hayalden projeye:

Lise yıllarında yaptığı araştırmalar sırasında el yapımı araçlara ilgi duyan Demir, yaklaşık 20 yıl önce bu tür bir projeyi kafasında kurdu. O dönemde zaman ve imkân eksikliği nedeniyle projeyi ertelemek zorunda kaldı. Yıllar sonra hayalini gerçekleştirmeye karar veren Demir, motor ve tekerlek gibi aksamları temin etti, şase, kaporta ve iskelet işlerini kendi emeğiyle tamamladı.

Demir, çalışmasını anlatırken, \"Aracımızın şasesi, kaplaması, iskeleti her şeyi kendi emeğim. Bu arabaya binmek benim için paha biçilmez\" dedi ve projenin kendisi için taşıdığı duygusal değeri vurguladı.

Kullanım ve teknik bilgiler:

El yapımı araç kırsal erişimi kolaylaştırmak üzere tasarlandı ve testlerinde 45 kilometre/saat hıza ulaşabiliyor. Demir, aracını öncelikle doğduğu Ortakent köyünde kullanıyor; araç, köy içi ulaşım ve kısa mesafe ulaşım ihtiyaçlarına çözüm getiriyor.

Projede kullanılan parçaların bir kısmını temin eden Demir, gövde ve mekanik aksam üzerindeki işçiliği tamamen kendisi gerçekleştirdiğini belirtiyor. İstanbul'da yaşamasına rağmen köyüne dönerek aracını kullanmaya başlaması, hem kişisel bir başarı hem de köy yaşamına katkı niteliği taşıyor.

Demir'in örneği, uzun süreli bir hayalin sabır ve emekle nasıl gerçeğe dönüştürülebileceğini gösteriyor; proje hem teknik merakın hem de köy yaşamına bağlılığın somut bir ürünü olarak öne çıkıyor.

20 yıl önce imkansız gördüğü aracı 36 yaşında tamamladı

20 yıl önce imkansız gördüğü aracı 36 yaşında tamamladı

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Vali Baruş öğrencilerle 650 dekarda yerli buğday hasadına katıldı
images

Cedidiye Meydanı, dükkanlarıyla kent merkezini canlandıracak
images

Rüyayla başladı, bebekten yetişkine yarım asırlık iyilik örüyor
images

Salça kazanında imece: Alaybey'de komşuluk ve kış hazırlığı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Elazığ ruh sağlığı hastanesinde hizmet kalitesi masaya yatırıldı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'ne iki yeni eğitim yuvasının temeli atıldı

Besni'de kavşak çarpışması: biri çocuk 4 kişi yaralandı

Hataylı minik ressam TEKNOFEST Mavi Vatan'da Türkiye birincisi oldu

TREND HABERLER

Fatih'te esnaf tartışması pompalı tüfekle ölümle sonuçlandı

İlk rus transfer: Galatasaray'ın yeni yüzü Aleksey Batrakov

Adana'da şafak vakti Furkan Vakfı başkanı Alparslan Kuytul'un evinde arama

Niğde'de şarampole yuvarlanan araçla kafa kafaya çarpışma: biri ağır, yedi yaralı

Sapanca'da çatı katı yangını itfaiye ve vatandaş iş birliğiyle kontrol altına alındı

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Nazilli'de müzikle dolu yaz gecesi

Bursa'da kavşağa dönüş yapan araca çarpan jip: iki özel güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi