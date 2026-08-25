Kendi emeğiyle 20 yıllık hayali gerçeğe dönüştü: köy yollarına el yapımı arazi aracı

Köy yollarına el emeğiyle yeni bir soluk

Salih Demir, Sivas'ın Koyulhisar ilçesine bağlı Ortakent köyünde başlayan hayalini yıllar sonra gerçeğe dönüştürdü. 36 yaşındaki Demir, İstanbul'da yaşarken tamamladığı el yapımı arazi aracını doğduğu köyde kullanmaya başladı.

Hayalden projeye:

Lise yıllarında yaptığı araştırmalar sırasında el yapımı araçlara ilgi duyan Demir, yaklaşık 20 yıl önce bu tür bir projeyi kafasında kurdu. O dönemde zaman ve imkân eksikliği nedeniyle projeyi ertelemek zorunda kaldı. Yıllar sonra hayalini gerçekleştirmeye karar veren Demir, motor ve tekerlek gibi aksamları temin etti, şase, kaporta ve iskelet işlerini kendi emeğiyle tamamladı.

Demir, çalışmasını anlatırken, \"Aracımızın şasesi, kaplaması, iskeleti her şeyi kendi emeğim. Bu arabaya binmek benim için paha biçilmez\" dedi ve projenin kendisi için taşıdığı duygusal değeri vurguladı.

Kullanım ve teknik bilgiler:

El yapımı araç kırsal erişimi kolaylaştırmak üzere tasarlandı ve testlerinde 45 kilometre/saat hıza ulaşabiliyor. Demir, aracını öncelikle doğduğu Ortakent köyünde kullanıyor; araç, köy içi ulaşım ve kısa mesafe ulaşım ihtiyaçlarına çözüm getiriyor.

Projede kullanılan parçaların bir kısmını temin eden Demir, gövde ve mekanik aksam üzerindeki işçiliği tamamen kendisi gerçekleştirdiğini belirtiyor. İstanbul'da yaşamasına rağmen köyüne dönerek aracını kullanmaya başlaması, hem kişisel bir başarı hem de köy yaşamına katkı niteliği taşıyor.

Demir'in örneği, uzun süreli bir hayalin sabır ve emekle nasıl gerçeğe dönüştürülebileceğini gösteriyor; proje hem teknik merakın hem de köy yaşamına bağlılığın somut bir ürünü olarak öne çıkıyor.

20 yıl önce imkansız gördüğü aracı 36 yaşında tamamladı