Babaeski'de trafik kazasında ölen 7 yaşındaki Çağlar son yolculuğuna uğurlandı

Cenaze töreni Mutlu Köyü'nde gerçekleşti

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 7 yaşındaki Çağlar Özay için Mutlu Köyü'nde cenaze töreni düzenlendi. Yeni eğitim öğretim dönemine hazırlanırken yaşamını yitiren çocuğun vefatı, köyde derin bir üzüntüye yol açtı.

Törenin ayrıntıları:

Cenaze, ikindi namazı sonrasında Mutlu köyündeki okul binası önüne getirildi. Aile, yakınları, köy sakinleri ve vatandaşların katıldığı törende, cenaze namazını Babaeski İlçe Müftüsü Abdullah Uygun kıldırdı. Namazın ardından dualar eşliğinde Çağlar'ın cenazesi köy mezarlığına götürüldü.

Toplumsal tepkiler ve vedâ:

Tören sırasında aile fertleri ve köy halkı gözyaşlarına hakim olamadı; dua ve taziye ziyaretleri devam etti. Cenaze, dualarla ve yakınlarının gözyaşları arasında Mutlu Köyü Mezarlığı'nda defnedildi. Köydeki derin sarsıntı, küçük çocuğun eğitiminin başında hayatını kaybetmiş olmasının yarattığı kayıp duygusuyla hissedildi.

Olayla ilgili soruşturma ve trafik güvenliği konusundaki değerlendirmeler yetkililerce sürdürülürken, köy halkı Çağlar için başsağlığı mesajları ve destek çağrılarını sürdürüyor.

KIRKLARELİ'NİN BABAESKİ İLÇESİNDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA HAYATINI KAYBEDEN 7 YAŞINDAKİ İLKOKUL ÖĞRENCİSİ ÇAĞLAR ÖZAY, MUTLU KÖYÜNDE GÖZYAŞLARI VE DUALARLA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI.