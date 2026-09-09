Adana'da otoyol kıyısında çürümüş erkek cesedi tespit edildi

Adana otoyolu kenarında çürümüş erkek cesedi bulundu

Merkez Sarıçam ilçesi Orhangazi Mahallesi yakınlarındaki Tarsus-Gaziantep-Adana otoyolu kenarında, vatandaşlar tarafından çürümüş bir erkek cesedi fark edildi. Durumu görenler, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yetkililere haber verdi.

olay yerinde ilk işlemler:

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Yapılan ilk kontrollerde şahsın üzerinden herhangi bir kimlik çıkmadı. İlk değerlendirmelerin ardından cenaze, taşınarak Adana Adli Tıp Kurumunun morguna kaldırıldı.

soruşturma ve adli süreç:

Şahsın ölüm nedeninin kesinleşmesi, yapılacak otopsinin ardından belirlenecek. Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı soruşturma devam ediyor ve yetkililer, kimlik tespiti ile ölüm nedenine yönelik çalışmaları sürdürüyor.

ADANA'DA OTOYOL KENARINDA ERKEK CESEDİ BULUNDU.