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Adana'da otoyol kıyısında çürümüş erkek cesedi tespit edildi

Adana Sarıçam'da Tarsus-Gaziantep-Adana otoyolu kenarında çürümüş erkek cesedi bulundu; kimlik tespit edilemedi, otopsiyle ölüm nedeni belirlenecek.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 21:52

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Adana'da otoyol kıyısında çürümüş erkek cesedi tespit edildi

Adana otoyolu kenarında çürümüş erkek cesedi bulundu

Merkez Sarıçam ilçesi Orhangazi Mahallesi yakınlarındaki Tarsus-Gaziantep-Adana otoyolu kenarında, vatandaşlar tarafından çürümüş bir erkek cesedi fark edildi. Durumu görenler, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yetkililere haber verdi.

olay yerinde ilk işlemler:

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Yapılan ilk kontrollerde şahsın üzerinden herhangi bir kimlik çıkmadı. İlk değerlendirmelerin ardından cenaze, taşınarak Adana Adli Tıp Kurumunun morguna kaldırıldı.

soruşturma ve adli süreç:

Şahsın ölüm nedeninin kesinleşmesi, yapılacak otopsinin ardından belirlenecek. Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı soruşturma devam ediyor ve yetkililer, kimlik tespiti ile ölüm nedenine yönelik çalışmaları sürdürüyor.

ADANA&#039;DA OTOYOL KENARINDA ERKEK CESEDİ BULUNDU.

ADANA'DA OTOYOL KENARINDA ERKEK CESEDİ BULUNDU.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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