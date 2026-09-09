Esenyurt'ta yanyolda husumet tırmandı: bıçaklı saldırı cepte kaydedildi

Olayın gelişimi:

Esenyurt Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi yanyolunda, iddiaya göre husumetli iki kişi yol üzerinde karşılaştı. Karşılaşma kısa sürede kavgaya dönüştü ve bir şahıs elindeki bıçakla diğerine saldırdı.

Görüntüler ve çevredekilerin müdahalesi:

Çevrede bulunanların cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde saldırganın saldırı anı ile çevredekilerin müdahale çabaları yer aldı. Vatandaşlar bir süre saldırgana engel olmaya çalıştı, ardından kalabalığın müdahalesiyle olay etkisizleştirilmeye çalışıldı.

Soruşturma ve sağlık müdahalesi:

Haberde aktarıldığına göre yaralanan saldırgan, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından polis eşliğinde hastaneye kaldırıldı. Yetkililer, saldırganın tedavisinin ardından gözaltına alınacağı bilgisini verdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Esenyurt’ta korku dolu anlar kamerada: Elindeki bıçakla husumetlisine saldırdı