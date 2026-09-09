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Kilis-hatay kara yolunda motosiklet ve otomobil çarpıştı: iki kişi hastaneye kaldırıldı

Kilis-Hatay karayolunun 5. kilometresinde motosiklet (sürücü E.Ç.) ile 40 DZ 550 plakalı otomobilin çarpışması sonucu sürücü ve bir yolcu yaralandı.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 21:52

GÜNCELLEME: 09 Eylül 2026 - 21:56

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Kilis-hatay kara yolunda motosiklet ve otomobil çarpıştı: iki kişi hastaneye kaldırıldı

Kilis-hatay kara yolunda motosiklet ve otomobil çarpıştı: iki kişi hastaneye kaldırıldı

Kilis-Hatay karayolunun 5. kilometresinde meydana gelen kazada, E.Ç. yönetimindeki 79 ACF 082 plakalı motosiklet ile M.P. idaresindeki 40 DZ 550 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışma sonucu motosiklet sürücüsü E.Ç. ile otomobilde yolcu olarak bulunan G.I. yaralandı.

Kaza yeri ve müdahale:

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, Jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi ve yaralıları hazırlık sonrası hastaneye sevk etti.

Yaralıların nakli ve soruşturma:

Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili olarak yetkililerce tahkikat başlatıldı.

KİLİS-HATAY YOLUNDA MOTOSİKLET İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞTIĞI KAZADA 2 KİŞİ YARALANDI.

KİLİS-HATAY YOLUNDA MOTOSİKLET İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞTIĞI KAZADA 2 KİŞİ YARALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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