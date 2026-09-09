Rüzgar aniden döndü: Aksu'da ekipler alevlerin arasından güçlükle çıktı

Antalya Aksu'da yangına müdahale sırasında yaşananlar:

Antalya'nın Aksu ilçesine bağlı Karaöz Mahallesi'nde 7 Eylül tarihinde başlayan orman yangını, rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Yangının üçüncü gününde alevler Aksu Karaöz Mahallesi'nden başlayıp Kepez Kızıllı Mahallesi'ne sirayet etti. Olay yerine sevk edilen ekipler, havadan ve karadan yürütülen müdahaleyle alevleri kontrol altına almaya çalıştı.

Müdahale ve tehlikeli anlar:

Söndürme çalışmaları sırasında ekipler zaman zaman canlarını tehlikeye atarak alevlerle göğüs göğüse mücadele etti. Kızıllı Mahallesi'nde akşam saatlerinde yeniden alevlenen bölgede müdahale eden itfaiye ve orman ekipleri, bir anda tersine dönen rüzgarla birlikte kritik anlar yaşadı. Bu sırada arazöz ve kontrol araçlarının da bulunduğu ekiplerin alevlerin arasında kaldığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Son durum ve müdahalenin devamı:

Rüzgarın yön değiştirmesi ekipleri zora soksa da müdahale eden ekipler son anda kurtuldu ve söndürme çalışmaları aralıksız şekilde devam ediyor. Yetkililer ve ekipler, yangının kontrol altına alınması için koordinasyon ve güvenlik önlemlerine ağırlık veriyor.

ANTALYA’NIN AKSU İLÇESİNDE YANGINLA MÜCADELE EDEN EKİPLERİN ALEVLERİN ARASINDA KALMAKTAN SON ANDA KURTULDUĞU ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI.