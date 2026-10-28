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Kuzeydoğu Anadolu'da turizme inovasyon odaklı yol haritası

KUDAKA'nın Erzurum, Erzincan ve Bayburt'ta düzenlediği çalıştaylar, bölge turizmini yenileyecek İnovasyona Dayalı Turizm Stratejisi Raporu için temel veriler sağladı.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 09:12

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EDİTÖR: Berk Doğan

Kuzeydoğu Anadolu'da turizme inovasyon odaklı yol haritası

KUDAKA liderliğinde ortak vizyon tamamlandı

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) tarafından yürütülen İnovasyona Dayalı Turizm Stratejisi çalışmaları kapsamında Erzurum, Erzincan ve Bayburt illerinde düzenlenen ortak vizyon çalıştayları başarıyla tamamlandı. Çalıştaylar, bölgenin turizm potansiyelini yenilikçi ve sürdürülebilir bir yaklaşım çerçevesinde değerlendirmeyi amaçladı.

çalıştaylarda hangi aktörler yer aldı:

Program boyunca kamu kurumları, yerel yönetimler, akademi, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri bir araya geldi. Katılımcılar, mevcut turizm envanterini ve altyapı ihtiyaçlarını tartışırken, bölgenin rekabet avantajlarını güçlendirecek proje fikirleri ve iş birliği modelleri üzerinde durdu.

beklenen çıktılar ve yol gösterici belgeler:

Yetkililer, çalıştaylardan elde edilen bulguların İnovasyona Dayalı Turizm Stratejisi Raporunun hazırlanmasında temel kaynak olacağını belirtti. Hazırlanacak raporun, bölgenin turizm haritasını şekillendirmede rol oynayacağı ve KUDAKA tarafından ileride tasarlanacak mali ve teknik destek programları için yol gösterici bir rehber niteliği taşıyacağı vurgulandı.

Bu yaklaşım, sadece proje fikirlerinin belirlenmesiyle sınırlı kalmayıp; sürdürülebilirlik, yerel ekonomiye katma değer sağlama ve inovasyon odaklı uygulamaların önceliklendirilmesine de zemin hazırlayacak. Ortak vizyon, bölge içi koordinasyonu artırmayı ve farklı paydaşlar arasında kaynak kullanımının etkinliğini yükseltmeyi hedefliyor.

Sonuç olarak KUDAKA'nın yürüttüğü bu süreç, Erzurum, Erzincan ve Bayburt için planlı, yenilikçi ve desteklenebilir proje tekliflerinin ortaya çıkmasına imkan tanıyacak bir çerçeve oluşturdu. Çalıştay çıktılarının uygulamaya dönüşmesi, bölge turizminin çeşitlenmesi ve ekonomik katkısının artması açısından takip edilecek bir gelişme olacaktır.

KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI (KUDAKA) TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN İNOVASYONA DAYALI TURİZM...

KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI (KUDAKA) TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN İNOVASYONA DAYALI TURİZM STRATEJİSİ ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA; ERZURUM, ERZİNCAN VE BAYBURT İLLERİNDE DÜZENLENEN ORTAK VİZYON ÇALIŞTAYLARI BAŞARIYLA TAMAMLANDI.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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