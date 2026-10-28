piyasa açılışında dövizde yatay seyir: dolar 49,8370, euro 55,4070

serbest piyasada açılış ve işlem fiyatları
Serbest piyasada döviz kurları güne sınırlı dalgalanmayla başladı. dolar 49,8370 liradan işlem görürken, euro 55,4070 liradan işlem görüyor.
kapalıçarşı işlemleri:
İstanbul Kapalıçarşı’da doların alış fiyatı 49,8350 lira, satış fiyatı 49,8370 lira olarak kaydedildi. Euro ise alışta 55,4050 lira, satışta 55,4070 liradan işlem görüyor.
kapanışa göre seyir:
Son kapanışta dolar 49,78 liradan, euro ise 55,57 liradan satılmıştı; açılış verileri kapanışa kıyasla sınırlı farklar gösteriyor.
DOLAR 49,8370 LİRADAN, EURO İSE 55,4070 LİRADAN GÜNE BAŞLADI.
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