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piyasa açılışında dövizde yatay seyir: dolar 49,8370, euro 55,4070

Serbest piyasada dolar güne 49,8370 liradan, euro 55,4070 liradan başladı; Kapalıçarşı'da işlem fiyatları ve son kapanışla sınırlı farklar öne çıkıyor.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 09:29

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EDİTÖR: Berk Doğan

piyasa açılışında dövizde yatay seyir: dolar 49,8370, euro 55,4070

serbest piyasada açılış ve işlem fiyatları

Serbest piyasada döviz kurları güne sınırlı dalgalanmayla başladı. dolar 49,8370 liradan işlem görürken, euro 55,4070 liradan işlem görüyor.

kapalıçarşı işlemleri:

İstanbul Kapalıçarşı’da doların alış fiyatı 49,8350 lira, satış fiyatı 49,8370 lira olarak kaydedildi. Euro ise alışta 55,4050 lira, satışta 55,4070 liradan işlem görüyor.

kapanışa göre seyir:

Son kapanışta dolar 49,78 liradan, euro ise 55,57 liradan satılmıştı; açılış verileri kapanışa kıyasla sınırlı farklar gösteriyor.

DOLAR 49,8370 LİRADAN, EURO İSE 55,4070 LİRADAN GÜNE BAŞLADI.

DOLAR 49,8370 LİRADAN, EURO İSE 55,4070 LİRADAN GÜNE BAŞLADI.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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