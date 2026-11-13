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Bafra Devlet Hastanesinden yerli atılım: ventilatör ve tekerlekli sandalye için iki yeni dijital sistem

Bafra Devlet Hastanesi, Çağrı Kuru ve teknik ekibinin geliştirdiği iki yerli sistemle ventilatör verilerini HL7'e aktarıp sandalyeleri BLE ile takip edecek.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 09:28

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EDİTÖR: Serkan Varol

Bafra Devlet Hastanesinden yerli atılım: ventilatör ve tekerlekli sandalye için iki yeni dijital sistem

Bafra Devlet Hastanesinden yerli atılım: ventilatör ve tekerlekli sandalye için iki yeni dijital sistem

Bafra Devlet Hastanesi, sağlıkta dijital dönüşüm ve yerli teknoloji üretimi hedefiyle kurum içi mühendislik kapasitesini kullanarak iki özgün sistem geliştirdi. Hastanenin mühendislerinden oluşan teknik ekip tarafından tasarlanan çözümler, hasta bakım süreçlerinde hız ve verimlilik artışı sağlamayı amaçlıyor.

ventilatör verileri dijital ortama aktarılacak:

Tamamen hastane bünyesinde geliştirilen Ventilatör Veri Aktarım Sistemi, ventilatör cihazlarından toplanan verilerin elektronik ortamda ve uluslararası HL7 standardına uygun olarak hastane bilgi yönetim sistemine aktarılmasını mümkün kılıyor. Bu sayede manuel veri girişine duyulan ihtiyaç azalacak, verilerin doğruluğu artacak ve iş süreçleri daha hızlı yürütülecek.

Sistemin donanım ve yazılım süreçleri kurum içi uzmanlıkla tasarlandığı için entegrasyon ve bakım süreçlerinin hastane kontrolünde yürütülmesi öngörülüyor; bu da operasyonel esnekliği ve yerel kapasitenin güçlenmesini beraberinde getiriyor.

tekerlekli sandalyeler akıllı sistemle takip edilecek:

İkinci proje olan Tekerlekli Sandalye Tespit Sistemi, Bluetooth Low Energy (BLE) teknolojisiyle çalışıyor. Sistem, hastane içinde bulunan tekerlekli sandalyelerin en son tespit edildikleri konumları merkezi bir yazılım üzerinden gösteriyor. Böylece personel ihtiyaç duyulan ekipmanı hızlıca bulabiliyor, zaman kaybı ve gereksiz arama süresi azalıyor.

Merkezi takip ve konum bilgisi, cihaz kullanım sıklığının izlenmesi ve kaynak dağılımının optimize edilmesi gibi kurum içi yönetim kararlarına da veri sunacak. Projelerin her ikisi de hastane içi lojistik ve hasta bakım akışlarında doğrudan etkinlik sağlamayı hedefliyor.

başhekimten değerlendirme:

Projelerle ilgili konuşan Uzm. Dr. Alaiddin Domaç, Sağlık Bakanlığı'nın Ar-Ge ve dijital dönüşüm vizyonuna atıf yaparak kurum içi mühendislik çalışmalarının önemini vurguladı. Domaç, "Mühendis Çağrı Kuru ve teknik ekibini tebrik ediyor, emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Teknolojik gelişimi destekleyen projelerimizi sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

Bafra Devlet Hastanesi tarafından geliştirilen bu iki yerli sistem, yalnızca sağlık hizmetlerinde dijitalleşmeyi ilerletmekle kalmıyor; aynı zamanda kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi ve yerli teknoloji üretiminin desteklenmesi açısından da önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

SAMSUN BAFRA DEVLET HASTANESİ, SAĞLIKTA DİJİTAL DÖNÜŞÜM VE YERLİ TEKNOLOJİ ÜRETİMİ KAPSAMINDA İKİ...

SAMSUN BAFRA DEVLET HASTANESİ, SAĞLIKTA DİJİTAL DÖNÜŞÜM VE YERLİ TEKNOLOJİ ÜRETİMİ KAPSAMINDA İKİ YENİ SİSTEM GELİŞTİRDİ. HASTANENİN KENDİ MÜHENDİSLİK VE TEKNİK EKİBİ TARAFINDAN TASARLANAN SİSTEMLER, SAĞLIK HİZMETLERİNDE VERİMLİLİĞİ ARTIRMAYI HEDEFLİYOR.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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