Yurdagül'ün liderliğinde MHP Erzurum yeni yönetimle göreve başladı

MHP Erzurum 15. Olağan Kongresi sonuçlandı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Erzurum İl Başkanlığı’nın 15. Olağan Kongresi, Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi’nde gerçekleştirildi. Yaklaşık 6 bin kişinin katıldığı kongrede mevcut başkan Adem Yurdagül tek listeyle girerek yeniden il başkanı oldu. Divan başkanlığını MHP Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Kamil Aydın üstlendi.

divan heyeti ve katılımcılar:

Kongre, divan üyelerinin seçilmesiyle başladı. Divan heyetinde MHP Genel Başkan Başdanışmanı ve MYK Üyesi Muhammet Hanifi Macit, Cihan Aksakal, Adem Uzunpolat, Hacı Ahmet Demirci, Ahmet Coşkun ve Vedat Ergün yer aldı. Organizasyona MHP Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Kamil Aydın, MHP MYK Üyesi Muhammet Hanifi Macit, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, ilçe başkanları ve çok sayıda partili katıldı.

Kongrede faaliyet ve mali raporlar okunup oylandı; raporlar ibra edildi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından gönderilen mesaj salonda ayakta alkışlandı. Seçim tek liste ile yapıldı ve Yurdagül oyların tamamını alarak güven tazeledi. Kongre sonrası il teşkilatının yeni yönetim, disiplin kurulu ve üst kurul delege listeleri de kesinleşti.

yurdagül'ün konuşması ve mesajları:

Başkan Yurdagül kürsüde Erzurum’un tarihine sıkça atıfta bulunarak kentin manevi ve milli misyonunu vurguladı. Konuşmasında, geçmişte davaya emek vermiş isimlerin emanetlerinden söz edip Erzurum’u "şiir" olarak tanımladı ve kentin bağımsızlık mücadelesindeki rolüne dikkat çekti. Yurdagül, partiden ayrılan ya da muhalefet eden eski yol arkadaşlarına yönelik sert eleştirilerde bulunarak, "Ne haddiniz ne çapınız genel başkanımıza hesap sormaya yetmez!" ifadelerini kullandı.

Kongrede partinin kriz ve kırılma dönemlerinden nasıl çıktığı kronolojik bir üslupla hatırlatıldı. Yurdagül, MHP’nin 1980, 1991/92, 1997, 2002, 2016, 2017, 2022 ve 2023 gibi zorlu süreçlerde de ayakta kaldığını belirterek partinin sürekliliğine vurgu yaptı: "MHP bitti diyen niceleri bitti tarih oldu ama MHP bitmedi."

gündem: güvenlik, kalkınma ve ittifak:

Yurdagül, terörle mücadele konusuna hassasiyetle yaklaşarak "terörle pazarlık olmaz" mesajını yineledi ve ülkenin güvenliği, birlik ve bütünlüğünün öncelikli olduğunu söyledi. Bununla birlikte güçlü Türkiye vizyonunu yalnızca güvenlikle sınırlamayıp ekonomi, eğitim, teknoloji ve üretim alanlarına yapılan yatırımların önemine dikkat çekti.

Konuşmasında çarpıcı benzetmeler kullanan Yurdagül, parti içindeki davranışları ve haksızlıklara Hz. Ali kıssası üzerinden tepki gösterdi. Teşkilat anlayışının saha odaklı olduğunu belirterek, 20 ilçede vatandaşa ulaşıldığını, siyasetin insana dokunması gerektiğini, eksikler için hesap verileceğini söyledi: "Makamda oturan değil, sahada hesap veren bir teşkilatız."

Kapanışta Yurdagül, 15 Temmuz sonrası oluşan Cumhur İttifakı ruhuna bağlılık mesajı verdi ve Erzurum özelinde birlik, beraberlik ve dayanışmanın sürdürüleceğini vurguladı. Konuşmasını "Son nefesimize kadar, Ne Mutlu Türküm Diyene!" sözleriyle tamamladı.

Kongre, il teşkilatı için hem görev paylaşımı hem de yönetim kadrolarının yenilenmesi açısından belirleyici oldu; yeni yönetim listelerinin ilan edilmesiyle MHP Erzurum, yaklaşan süreçlere hazırlanmak üzere göreve başladı.

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ (MHP) ERZURUM İL BAŞKANLIĞI’NIN 15. OLAĞAN KONGRESİ, RECEP TAYYİP ERDOĞAN FUAR MERKEZİ’NDE YAKLAŞIK 6 BİN KİŞİNİN KATILIMIYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ. KONGREYE TEK ADAY OLARAK GİREN MEVCUT BAŞKAN ADEM YURDAGÜL, YENİDEN BAŞKANLIĞA SEÇİLEREK GÜVEN TAZELEDİ.