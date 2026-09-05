Dolar 48,4248 +0,02%
Euro 56,2640 -0,07%
Bist 14.012,42 +0,57%
Altın Gram 6.969,58 -1,39%
EUR/USD 1,1621 -0,08%
Brent Petrol 96,28 +0,80%
--°

Uzayan husumet Malatya'da tırla saldırıya dönüştü

Malatya'da iki yıl önceki cinayet husumetine dayanan kavga, tırla saldırıya dönüştü; şüpheli tutuklandı, yaralının hayati tehlikesi sürüyor.

GİRİŞ: 05 Eylül 2026 - 16:47

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Uzayan husumet Malatya'da tırla saldırıya dönüştü

Olayın gelişimi:

Olay, 2 Eylül Çarşamba günü Yeşilyurt ilçesi Özsan Sanayi Sitesi'nde gerçekleşti. İddialara göre tır kullanan İbrahim Kazıcı, seyir halindeyken aynı soyadı taşıyan akrabası Reşit Kazıcı'nın üzerine aracını sürdü. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Reşit Kazıcı, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastane yetkililerinden alınan bilgiye göre yaralının hayati tehlikesi devam ediyor. Olayın hemen ardından bölgeye gelen polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı ve emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk etti.

Hukuki süreç ve tutuklama:

Savcılık işlemleri sonrasında nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan İbrahim Kazıcı, mahkemece adam öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayın meydana geldiği yerdeki görgü tanıklarının ifadeleri ve olay yeri incelemesinin sonuçları, soruşturmayı yürüten birimlerce değerlendiriliyor.

Görgü tanıkları, çatışmanın kökeninin aile içi ticari anlaşmazlıklara ve geçmişteki şiddet olaylarına dayandığını belirtti. Yetkililer, soruşturmanın çok yönlü sürdüğünü, delillerin toplanmasının ardından ek işlemler yapılacağını açıkladı.

Husumetin geçmişi:

Taraflar arasındaki husumetin kaynağı olarak 20 Haziran 2024 tarihinde Battalgazi ilçesi Bulgurlu Mahallesi'ndeki bir düğün salonunda yaşanan cinayet gösteriliyor. İddialara göre o tarihte çıkan kavgada, cezaevinde tutuklu bulunan bir kişi, tabancayla ateş ederek 53 yaşındaki Abdullah Kazıcı ile Kara Kuvvetleri Komutanlığında görevli 32 yaşındaki Piyade Üsteğmen Aydın Kazıcı'yı öldürdü.

Söz konusu dava Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmüş; mahkeme, cezaevinde tutuklu bulunan şüpheliyi Abdullah Kazıcı'yı öldürmekten ağırlaştırılmış müebbet hapis, Piyade Üsteğmen Aydın Kazıcı'yı öldürmekten müebbet hapis ile cezalandırdı.

Olayla ilgili başka bir karışıklık da gündeme geldi: tırla çarpılan yaralı ile 2024 yılındaki cinayet nedeniyle cezaevinde tutuklu bulunan ve cinayetin azmettiricisi olarak görülen kişinin aynı isimli kişiler olduğu, ancak iki kişinin ayrı kişiler olduğu bildirildi. Bu isim benzerliği, soruşturma ve kamuoyunda kısa süreli karışıklığa neden oldu.

OLAY YERİ (ARŞİV)

OLAY YERİ (ARŞİV)

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Hatay’da Yeşilköy sahilinde balıkçılar denizde hareketsiz kişi gördü, arama başl...
images

Marmaris açıklarında anında müdahale: ticari tekneden hasta tahliye edildi
images

ankara'da uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında 3. dalga: 15 gözaltı
images

UçakPark'taki Airbus A340 bilim merkezinde yangın söndürüldü

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Hatay’da Yeşilköy sahilinde balıkçılar denizde hareketsiz kişi gördü, arama başlatıldı

Marmaris açıklarında anında müdahale: ticari tekneden hasta tahliye edildi

Putin, Witkoff ve Kushner'ın ziyareti öncesi Kiev'e üç günlük saldırı ara emri verdi

Yurdagül'ün liderliğinde MHP Erzurum yeni yönetimle göreve başladı

TREND HABERLER

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

İran misilleme adımını büyüttü: Erbil'deki ABD hedefleri vuruldu iddiası

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Ümraniye'de gece yarısı zincirleme kaza: Şile otoyolu trafiği kilitlendi

Çorum’da husumet sokakta bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı, 2 gözaltı

Bursa'da yolun karşısına geçmeye çalışan iki kişiye otomobil çarptı: biri ağır