Uzayan husumet Malatya'da tırla saldırıya dönüştü

Olayın gelişimi:

Olay, 2 Eylül Çarşamba günü Yeşilyurt ilçesi Özsan Sanayi Sitesi'nde gerçekleşti. İddialara göre tır kullanan İbrahim Kazıcı, seyir halindeyken aynı soyadı taşıyan akrabası Reşit Kazıcı'nın üzerine aracını sürdü. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Reşit Kazıcı, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastane yetkililerinden alınan bilgiye göre yaralının hayati tehlikesi devam ediyor. Olayın hemen ardından bölgeye gelen polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı ve emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk etti.

Hukuki süreç ve tutuklama:

Savcılık işlemleri sonrasında nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan İbrahim Kazıcı, mahkemece adam öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayın meydana geldiği yerdeki görgü tanıklarının ifadeleri ve olay yeri incelemesinin sonuçları, soruşturmayı yürüten birimlerce değerlendiriliyor.

Görgü tanıkları, çatışmanın kökeninin aile içi ticari anlaşmazlıklara ve geçmişteki şiddet olaylarına dayandığını belirtti. Yetkililer, soruşturmanın çok yönlü sürdüğünü, delillerin toplanmasının ardından ek işlemler yapılacağını açıkladı.

Husumetin geçmişi:

Taraflar arasındaki husumetin kaynağı olarak 20 Haziran 2024 tarihinde Battalgazi ilçesi Bulgurlu Mahallesi'ndeki bir düğün salonunda yaşanan cinayet gösteriliyor. İddialara göre o tarihte çıkan kavgada, cezaevinde tutuklu bulunan bir kişi, tabancayla ateş ederek 53 yaşındaki Abdullah Kazıcı ile Kara Kuvvetleri Komutanlığında görevli 32 yaşındaki Piyade Üsteğmen Aydın Kazıcı'yı öldürdü.

Söz konusu dava Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmüş; mahkeme, cezaevinde tutuklu bulunan şüpheliyi Abdullah Kazıcı'yı öldürmekten ağırlaştırılmış müebbet hapis, Piyade Üsteğmen Aydın Kazıcı'yı öldürmekten müebbet hapis ile cezalandırdı.

Olayla ilgili başka bir karışıklık da gündeme geldi: tırla çarpılan yaralı ile 2024 yılındaki cinayet nedeniyle cezaevinde tutuklu bulunan ve cinayetin azmettiricisi olarak görülen kişinin aynı isimli kişiler olduğu, ancak iki kişinin ayrı kişiler olduğu bildirildi. Bu isim benzerliği, soruşturma ve kamuoyunda kısa süreli karışıklığa neden oldu.

OLAY YERİ (ARŞİV)