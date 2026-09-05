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Marmaris açıklarında anında müdahale: ticari tekneden hasta tahliye edildi

Marmaris açıklarında bir ticari teknede rahatsızlanan vatandaş, Sahil Güvenlik tarafından tahliye edilip 112 acil sağlık ekibine teslim edildi.

GİRİŞ: 05 Eylül 2026 - 16:52

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Marmaris açıklarında anında müdahale: ticari tekneden hasta tahliye edildi

olay ve ilk müdahale:

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında seyreden bir ticari teknede bir vatandaş rahatsızlandı ve yardım çağrısı yapıldı. Bölgeye en yakın denizde görevli Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.

tahliye ve teslim:

Sahil Güvenlik botu, rahatsızlanan vatandaşı tekne üzerinden alarak kıyıya ulaştırdı. Hasta, kıyıda bekleyen 112 acil sağlık ekibi'ne teslim edildi.

TİCARİ TEKNEDE RAHATSIZLANAN VATANDAŞ İÇİN TIBBİ TAHLİYE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

TİCARİ TEKNEDE RAHATSIZLANAN VATANDAŞ İÇİN TIBBİ TAHLİYE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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