Marmaris açıklarında anında müdahale: ticari tekneden hasta tahliye edildi

olay ve ilk müdahale:

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında seyreden bir ticari teknede bir vatandaş rahatsızlandı ve yardım çağrısı yapıldı. Bölgeye en yakın denizde görevli Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.

tahliye ve teslim:

Sahil Güvenlik botu, rahatsızlanan vatandaşı tekne üzerinden alarak kıyıya ulaştırdı. Hasta, kıyıda bekleyen 112 acil sağlık ekibi'ne teslim edildi.

TİCARİ TEKNEDE RAHATSIZLANAN VATANDAŞ İÇİN TIBBİ TAHLİYE GERÇEKLEŞTİRİLDİ