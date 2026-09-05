Marmaris açıklarında anında müdahale: ticari tekneden hasta tahliye edildi

olay ve ilk müdahale:
Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında seyreden bir ticari teknede bir vatandaş rahatsızlandı ve yardım çağrısı yapıldı. Bölgeye en yakın denizde görevli Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.
tahliye ve teslim:
Sahil Güvenlik botu, rahatsızlanan vatandaşı tekne üzerinden alarak kıyıya ulaştırdı. Hasta, kıyıda bekleyen 112 acil sağlık ekibi'ne teslim edildi.
TİCARİ TEKNEDE RAHATSIZLANAN VATANDAŞ İÇİN TIBBİ TAHLİYE GERÇEKLEŞTİRİLDİ
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