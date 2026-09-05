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Hatay’da Yeşilköy sahilinde balıkçılar denizde hareketsiz kişi gördü, arama başlatıldı

Yeşilköy sahilinde balık tutanların denizde hareketsiz bir kişi gördüğünü bildirmesi üzerine 112'ye ihbar yapıldı; jandarma ve Sahil Güvenlik arama başlattı.

GİRİŞ: 05 Eylül 2026 - 16:53

GÜNCELLEME: 05 Eylül 2026 - 16:58

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Hatay’da Yeşilköy sahilinde balıkçılar denizde hareketsiz kişi gördü, arama başlatıldı

Olay yeri ve müdahale:

Hatay'ın Dörtyol ilçesi Yeşilköy sahilinde balık tutan vatandaşların denizde hareketsiz bir kişi gördüklerini 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri bölgeye sevk edildi.

Ekipler, ihbar üzerine sahil ve denizde arama çalışması başlattı. Ekiplerin bölgedeki çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Tanık anlatımı:

Bölgedeki vatandaşlardan Ferhan Güneş, "Balık yakalarken ceset gördüm. Vücudu gözüküyordu. Ardından da jandarmaya haber verdim ve jandarma geldi" dedi.

HATAY&#039;DA SAHİLDE BALIK TUTAN VATANDAŞLARIN CESET GÖRDÜKLERİNİ İHBAR ETMELERİ ÜZERİNE BÖLGEDE ARAMA...

HATAY'DA SAHİLDE BALIK TUTAN VATANDAŞLARIN CESET GÖRDÜKLERİNİ İHBAR ETMELERİ ÜZERİNE BÖLGEDE ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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