Hatay’da Yeşilköy sahilinde balıkçılar denizde hareketsiz kişi gördü, arama başlatıldı

Olay yeri ve müdahale:

Hatay'ın Dörtyol ilçesi Yeşilköy sahilinde balık tutan vatandaşların denizde hareketsiz bir kişi gördüklerini 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri bölgeye sevk edildi.

Ekipler, ihbar üzerine sahil ve denizde arama çalışması başlattı. Ekiplerin bölgedeki çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Tanık anlatımı:

Bölgedeki vatandaşlardan Ferhan Güneş, "Balık yakalarken ceset gördüm. Vücudu gözüküyordu. Ardından da jandarmaya haber verdim ve jandarma geldi" dedi.

HATAY'DA SAHİLDE BALIK TUTAN VATANDAŞLARIN CESET GÖRDÜKLERİNİ İHBAR ETMELERİ ÜZERİNE BÖLGEDE ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI.