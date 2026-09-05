Putin, Witkoff ve Kushner'ın ziyareti öncesi Kiev'e üç günlük saldırı ara emri verdi

Kremlin kararını açıkladı:

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD’li müzakereciler Steve Witkoff ve Jared Kushner’ın ziyareti nedeniyle başkent Kieve yönelik saldırıların üç günlüğüne durdurulması talimatı verdi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, kararın "gece yarısından itibaren üç gün boyunca" uygulanacağını bildirdi.

Görüşmelerin amacı ve açıklamalar:

Peskov, ara kararının Witkoff ve Kushner’ın gerçekleştirdiği barış görüşmeleri nedeniyle alındığını belirtti. Sözcü, Putin’in akşam saatlerinde Witkoff ve Kushner ile görüşeceğini söyledi. ABD Başkanı Donald Trump ise dün yaptığı açıklamada, Kushner ve Witkoff’un Moskova’ya yeni önerilerle değil, savaşı sona erdirmeyi amaçlayan bir öneriyle gideceklerini ifade etmişti.

Ulaşım ve program bilgileri:

Witkoff ve Kushner’i taşıyan özel uçak, bugün saat 12.52’de Vnukovo Havalimanına indi. İkiliyi havalimanında Rusya Devlet Başkanı’nın Özel Temsilcisi Kirill Dmitriev karşıladı. Rus medyası, önceki günlerde Witkoff ve Kushner’ın 4 Eylülde Moskova’yı, 5 Eylülde Kiev’i ziyaret edeceğini aktarmıştı.

RUSYA DEVLET BAŞKANI VLADİMİR PUTİN (ARŞİV)