Dolar 49,3136 +0,23%
Euro 55,2628 +0,32%
Bist 12.213,58 +0,75%
Altın Gram 6.592,85 +0,43%
EUR/USD 1,1218 +0,17%
Brent Petrol 103,92 +3,71%
--°

Bafra'da uyuşturucu ticaretinden aranan kişi jandarmanın çalışmasıyla yakalandı

Samsun jandarması, yürüttüğü çalışmalarla uyuşturucu ticaretinden 9 yıl 2 ay hapis cezası bulunan şüpheliyi Bafra'da yakalayıp kapalı cezaevine teslim etti.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 14:24

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Bafra'da uyuşturucu ticaretinden aranan kişi jandarmanın çalışmasıyla yakalandı

bafra'da aranan şahıs yakalandı:

Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik sürdürdüğü çalışmalar kapsamında Bafra ilçesinde bir kişinin izine ulaşıldı. Yapılan takip ve araştırma sonrası şahıs yakalandı.

suçlama ve ceza:

Şahsın, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Yakalanan kişi hakkında adli sürecin gerektirdiği işlemler başlatıldı.

gözaltı sonrası süreç:

Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından şahıs, ilgili kurumlara sevk edilmek üzere Bafra Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

SAMSUN’UN BAFRA İLÇESİNDE, UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE TİCARETİ YAPMA VEYA SAĞLAMA SUÇUNDAN 9...

SAMSUN’UN BAFRA İLÇESİNDE, UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE TİCARETİ YAPMA VEYA SAĞLAMA SUÇUNDAN 9 YIL 2 AY HAPİS CEZASIYLA ARANAN ŞAHIS, JANDARMA EKİPLERİ TARAFINDAN YAKALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Adıyaman'da Mimar Sinan Parkı çevresinde bıçaklı saldırı: şüpheliler aranıyor
images

Beyoğlu'nda camideki para çalınmasına yönelik operasyonda zanlı tutuklandı
images

vali yardımcısının cansız bedeni termal tesiste bulundu; olay intihar olarak kay...
images

Kadıköy'de silahla intihar girişimi: polis müzakere sonucu teslim oldu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Beyoğlu'nda camideki para çalınmasına yönelik operasyonda zanlı tutuklandı

Trump'tan Musk için övgü: 'zamanımızın Thomas Edison'u'

vali yardımcısının cansız bedeni termal tesiste bulundu; olay intihar olarak kayda geçti

Kampüs güvenliği için kapsamlı koordinasyon toplantısı

TREND HABERLER

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Gençler askerlerle aynı safta buluştu: 'Mehmetçik ile Bir Gün' deneyimi

Rektör Kuyrukluyıldız birlikte çalışmanın önemini personelle kahvaltıda vurguladı