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Konak'ta kundaklama operasyonu: Sercan Sayal örgütünden 4 tutuklama

İzmir Konak'ta 5 Ekim 2026'de bir iş yeri ile park halindeki aracın kundaklanmasına ilişkin operasyonda, 'Sercan Sayal' örgütünden 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 15:11

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Konak'ta kundaklama operasyonu: Sercan Sayal örgütünden 4 tutuklama

olayın seyri ve müdahale:

İzmir'in Konak ilçesi Mersinli Mahallesi 2822 Sokak üzerinde, 5 Ekim 2026 günü sabaha karşı saat 03.15 sıralarında bir iş yeri ile önünde park halindeki bir araç kundaklandı. Olayı takiben bölgeye intikal eden ekipler ilk müdahaleyi yaparken, İzmir Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki çok sayıda birim devreye girdi.

Olayın büyüklüğü ve fail profilinin organize suç şüphesi taşıması nedeniyle Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri müştereken çalışma başlattı. Soruşturmada yürütülen teknik ve fiziki takipler sonucunda olayın 'Sercan Sayal Organize Suç Örgütü' üyeleri tarafından gerçekleştirildiği belirlendi.

operasyon ve gözaltılar:

Polis ekiplerinin tespit ettiği adreslere düzenlenen operasyonlarda, olayın failleri olduğu değerlendirilen 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından şüpheliler adli mercilere sevk edildi; burada yürütülen soruşturma ve delil değerlendirmesi sonucunda 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yetkililer, olayın örgütsel bir plan doğrultusunda gerçekleştiğini düşündüklerini ve benzer olayların önlenmesi için takip ve soruşturmaların sürdürüldüğünü bildirdi. Operasyon, farklı şube ve birimlerin koordineli çalışmasıyla kısa sürede sonuçlandırıldı.

Gelişmeler doğrultusunda soruşturmanın derinleştirilmesine devam edilirken, adli süreç ve delil tespit çalışmaları savcılık nezaretinde sürüyor.

BİR İŞ YERİ İLE PARK HALİNDEKİ ARACI KUNDAKLADIKLARI BELİRLENEN &#039;SERCAN SAYAL ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜ&#039;...

BİR İŞ YERİ İLE PARK HALİNDEKİ ARACI KUNDAKLADIKLARI BELİRLENEN 'SERCAN SAYAL ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜ' ÜYESİ 5 ŞÜPHELİ, EMNİYET GÜÇLERİNİN ORTAK OPERASYONUYLA YAKALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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