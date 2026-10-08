Marmaris'te güvenlik kurgusu: Muğla'da huzurun sürdürülebilirliği masaya yatırıldı

Toplantı detayları:

Muğla genelinde huzur ve güven ortamının devamlılığını sağlamak amacıyla düzenlenen İl Asayiş ve Güvenlik Toplantısı, Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık başkanlığında Marmaris Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığında gerçekleştirildi.

Toplantının amacı olarak il genelinde kamu düzeninin korunması, suç ve suçlularla mücadelede kararlılığın sürdürülmesi ile kıyı ve deniz güvenliğinin güçlendirilmesi gösterildi.

gündem ve öncelikler:

Toplantıda, kamu düzeni, emniyet ve asayişin korunması, suçla mücadele yöntemleri ile kıyı ve deniz güvenliğine yönelik denetimler kapsamlı şekilde ele alındı. Ayrıca farklı kurumlar arasında koordinasyon gerektiren güvenlik tedbirleri üzerinde duruldu.

saha koordinasyonu ve uygulama:

Vali Akbıyık, Muğla’nın huzurunun ve kentteki vatandaşların ile kenti ziyaret eden misafirlerin güvenliğinin öncelikli olduğunu vurguladı. Vali, il genelindeki huzur ve güven ikliminin kararlılıkla korunacağını ifade etti.

Toplantıda ayrıca, emniyet, jandarma ve sahil güvenlik birimlerinin 7/24 esasına göre tam bir koordinasyon içinde sahada çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi ve bu yapının güçlendirilmesine ilişkin kararlılık teyit edildi.

MUĞLA GENELİNDE HUZUR VE GÜVEN ORTAMININ DEVAMLILIĞINI SAĞLAMAK AMACIYLA DÜZENLENEN İL ASAYİŞ VE GÜVENLİK TOPLANTISI, MUĞLA VALİSİ DR. İDRİS AKBIYIK BAŞKANLIĞINDA, MARMARİS SAHİL GÜVENLİK GÜNEY EGE GRUP KOMUTANLIĞINDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.