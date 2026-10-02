Bagajda can kurtarma çabası: yaralı kediye refakat eden adamın hikayesi

Olayın gelişimi:

Avcılar'da E-5 kara yolu üzerinde dün akşam saat 16.00 sıralarında bir görgü tanığı, seyir halindeki bir otomobilin açık bagajında bir kişinin oturduğunu fark etti. Kısa süre sonra bunun sebebi netleşti: amca ve yeğen, yola çıkmış bir aracın çarptığı yaralı bir kediye müdahale edip onu veterinere götürmeye çalışıyordu.

Yaralı kedi için acele ettiler:

Olayı anlatan Gürsel Demir, yoldayken yaralı bir kedi gördüklerini ve vakit kaybetmeden yardım etmek istediklerini söyledi. Yanındaki doktor arkadaşının ilk müdahaleyi yaptığını, kedinin daha fazla zarar görmemesi için bagajda sabitlenmesi gerektiğini düşündüklerini aktardı. Kedinin hareket etmesini engellemek ve taşımayı güvenli kılmak amacıyla bagaja yerleştirildiği belirtildi.

Bagajda refakat gerekçesi:

Demir, araca koymaları halinde kedinin solunumunun yetersiz kalabileceğini düşündükleri için bagajda taşımaya karar verdiklerini ifade etti. Kendisi, "Kedi zarar görmesin diye ben de yanına oturdum" diyerek bagajda hayvana refakat ettiğini anlattı; altına karton serip bir sedye hazırladıklarını ve kediyi düz tutmaya çalıştıklarını söyledi.

Veterinerde müdahale ve sonuç:

Kediyi veterinere yetiştirdiklerini belirten Demir, veterinerlerin müdahale ettiğini fakat hayvanın durumunun ağır olduğunu aktardı. Yapılan muayene sonucu, kedinin üzerinden araç geçtiği için boynunun kırılmış olduğu ve nefes alamadığı tespit edildi. Kedi veterinerde müdahaleye rağmen kurtarılamadı, Demir bunun üzüntüsünü dile getirdi.

Sürücü ve yakınlarının ifadeleri:

Aracı süren yeğen Muhammed Demir de olayın şokuyla hızlı bir çözüm ürettiklerini söyledi: "Araca koysak solunum yetersiz gelecekti. O yüzden bagajda amcamın refakati ile götürdük. Sadece kedi olarak değil bir emanet olarak baktık." ifadelerini kullandı.

Haberde yetkili makamların müdahalesine veya trafik güvenliğiyle ilgili ek bilgilere yer verilmemektedir.

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