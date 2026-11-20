Bağcılar'da acil serviste yaşanan arbede

İstanbul Bağcılar'da bir hastanenin acil servisi, acil müdahale sonrası yaşanan gerginlikle gündeme geldi. Hastaneye getirilen M.Ş.T. (49), yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ölüm haberinin ardından hasta yakınları ile güvenlik görevlileri arasında arbede çıktı.

Olayın gelişimi:

Arbede sırasında, hasta yakınları olarak belirtilen A.S.Ö. (19), A.T. (18), A.T. (21) ve R.T. (21) ile hastanenin güvenlik görevlileri arasında fiziksel çatışma yaşandı. Çatışma esnasında acil servis hemşire yardımcısı H.K. (46) ile güvenlik görevlisi K.A. (37) kesici aletle, güvenlik görevlileri N.B. (32) ve O.H. (32) ise darbedilerek yaralandı.

Soruşturma ve tutuklama:

Olayın ardından güvenlik güçleri, arbede sırasında kullanıldığı belirtilen kesici aletle birlikte şüphelileri kısa sürede yakaladı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.S.Ö., A.T., A.T. ve R.T. adliyeye sevk edildi. Savcılıkta alınan ifadelerin ardından nöbetçi hakimliğe sevk edilen 4 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hastanedeki müdahalelerin sonucu, yaralanan personelin tedavi süreci ve adli işlemlere ilişkin bilgiler yetkili makamların açıklamalarıyla takip ediliyor.

Bağcılar’da hastanenin acil servisindeki olaya karışan 4 şüpheli tutuklandı