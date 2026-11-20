Şengönül'ün Kuluncak ziyareti

MHP Malatya İl Başkanı Turgay Şengönül ve beraberindeki heyet, Malatya'nın Kuluncak ilçesinde resmi temaslarda bulundu. Ziyarette Kuluncak Belediye Başkanı Erhan Cengiz ve MHP Kuluncak İlçe Başkanı Cahit Aslan ev sahipliği yaptı. Toplantıda ilçede yürütülen belediye çalışmaları ile geleceğe yönelik planlanan projeler ana gündem maddeleri olarak ele alındı.

Görüşmede öne çıkan konular

Taraflar, altyapı ve kamu hizmetlerine ilişkin devam eden uygulamaları değerlendirdi; kısa ve orta vadede hayata geçirilmesi planlanan projelerin öncelikleri masaya yatırıldı. Görüşmelerde belediye hizmetlerinin etkinleştirilmesi, kaynakların verimli kullanımı ve Kuluncak'ın sosyo-ekonomik gelişimine katkı sağlayacak hedefler üzerinde duruldu. Şengönül'ün katılımı, ilçede devam eden çalışmaların parti nezdinde takip edildiğinin işareti olarak değerlendirildi.

Teşekkür ve parti vurgusu

Belediye Başkanı Erhan Cengiz, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek Şengönül ve heyete teşekkür etti; istişarelerin verimli geçtiğini vurguladı. MHP Kuluncak İlçe Başkanı Cahit Aslan ise Şengönül'ün yön göstericiliğine dikkat çekerek, "Liderimizin izinde, ülkümüzün ışığında; birlik ve beraberlik içerisinde kutlu davamıza hizmet etmeye devam edeceğiz. Birliğimiz ve beraberliğimiz daim olsun" sözleriyle teşkilat mesajını paylaştı. Toplantı, ilçenin gelişimine dönük işbirliği taahhüdüyle sona erdi.

MHP MALATYA İL BAŞKANI TURGAY ŞENGÖNÜL’DEN KULUNCAK’A ZİYARET