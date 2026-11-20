Tünelde kafa kafaya çarpışma: Bolkuş'ta altı kişi yaralandı

Karabük-Yenice kara yolunun Bolkuş mevkisinde bulunan tünelde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Kazada yaralananlar:

Kaza, tünel içinde Efdal İ. (29) idaresindeki 06 KUZ 46 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen İsmail A. (53) yönetimindeki 78 SC 542 plakalı otomobilin çarpışmasıyla meydana geldi. Yaralananlar; her iki sürücü ile araçlardaki Evrim Can G. (28), Mertcan A. (18), Güler A. (49) ve Fatma Nur A. (20) olarak kaydedildi.

Müdahale ve yol durumu:

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle ulaşım bir süre kapandı; araçların kaldırılmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı. Olayla ilgili jandarma trafik ekipleri inceleme başlattı.

KARABÜK-YENİCE KARA YOLUNUN BOLKUŞ MEVKİSİNDEKİ TÜNELDE İKİ OTOMOBİLİN KAFA KAFAYA ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 6 KİŞİ YARALANDI.