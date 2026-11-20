operasyon detayları:
Yozgat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, kent merkezinde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında bir ikamete operasyon düzenledi.
Evde yapılan aramalarda 1 kilo 267 gram esrar ele geçirildi.
şüpheli ve yasal süreç:
Evinde uyuşturucu madde bulundurduğu tespit edilen L.K. gözaltına alındı. Çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
YOZGAT’TA DÜZENLENEN OPERASYONDA 1 KİLO 267 GRAM ESRAR ELE GEÇİRİLDİ.
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