Olayın gelişimi:

Gece saat 03.00 sıralarında Orhangazi ilçesi merkezindeki Gazi Orhanbey Camii'ne giren şüpheli, imam odasına yöneldi. İddiaya göre Y.K. (29), odadaki eşyaları dağıtıp güvenlik kamerası kayıtlarının bulunduğu bilgisayarlara zarar verdi.

İmam odasında bulunan yaklaşık 6 bin TL ile bir cep telefonunu alan şüpheli, olay yerinden ayrıldı.

Soruşturma ve yakalama:

Olayın bildirilmesi üzerine inceleme başlatan ekipler, şüphelinin olay yerinde kendi cep telefonunu unuttuğunu tespit etti. Telefon ve çevrede yapılan incelemelerde elde edilen parmak izleri üzerinden yapılan çalışmada zanlının Y.K. olduğu belirlendi.

Orhangazi Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında Orhangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, düzenledikleri operasyonla şüpheliyi kısa sürede yakaladı.

Çalınan paraların akıbeti:

Polis araştırmasında, şüphelinin çaldığı paralarla önce ilçedeki bir alkollü mekâna gittiği, burada bir süre vakit geçirdikten sonra çevredekilere yakınlarda pavyon olup olmadığını sorduğu öğrenildi. Şüphelinin daha sonra gittiği pavyonda çaldığı paraları harcadığı tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüphelinin adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

OLAY YERİ (ARŞİV)