İddia ve soruşturmanın kapsamı

Bolu Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmada, bazı çöp toplama araçlarının çalışmadığı günlerde çalışmış gibi gösterildiği ve bu yolla yüklenici firmaya 34.288.376 lira fazla ve yersiz ödeme yapıldığı iddia edildi. Soruşturma, dosyada düzenlendiği öne sürülen gerçeğe aykırı belgeleri de kapsıyor.

Soruşturmada gözaltılar ve operasyona ilişkin bilgiler:

Soruşturma kapsamında 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi ve 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlar sonucunda aralarında Belediye Başkan Yardımcısı Gülden Özaydın, Temizlik İşleri Müdür Vekili B.B., Temizlik İşleri Müdürlüğü Muayene ve Kabul Komisyonu Başkanı B.T., yüklenici firmanın sahibi ve iki çalışanı ile Bolu Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan ve başka bir dosyadan tutuklu bulunan Tanju Özcanın da olduğu şüpheliler gözaltına alındı. Bazı şüpheliler tutuklanırken, avukatların itirazları üzerine üç kişi tahliye edildi.

Duruşmada gelişmeler ve sanık beyanları:

Bolu 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ilk duruşmada, 4’ü tutuklu, toplam 21 sanık hakim karşısına çıktı. Sanıklar hakkında "kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak", "edimin ifasına fesat karıştırmak", "zimmet" ve "kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği" suçlamaları yöneltildi.

Tutuklu bulunan ve görevinden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Tanju Özcan SEGBİS aracılığıyla duruşmaya katılırken, diğer tutuklu sanıklar arasında Belediye Başkan Yardımcısı Gülden Özaydın, Temizlik İşleri Müdür Vekili B.B. ve MCY şirket yetkilisi F.G. yer aldı. Tutuksuz sanıklar ve avukatları salonda hazır bulundu.

Duruşmada savunma yapan tutuklu ve tutuksuz sanıklar, yöneltilen suç isnatlarını kabul etmeyerek beraat talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, sanık beyanlarının alınmasının ardından duruşmayı cumartesi gününe erteledi.

İddiaların mahkeme sürecinde nasıl değerlendirileceği ve delil durumunun nasıl şekilleneceği, sonraki duruşmalarda netlik kazanacak. Davanın kapsamı, soruşturma sırasında belirlenen belge ve ödeme kayıtları üzerinden takip ediliyor.

BOLU BELEDİYESİNDE BAZI ÇÖP TOPLAMA ARAÇLARININ ÇALIŞMADIĞI HALDE ÇALIŞMIŞ GİBİ GÖSTERİLEREK YÜKLENİCİ FİRMAYA 34 MİLYON 288 BİN 376 LİRA FAZLA VE YERSİZ ÖDEME YAPILDIĞI İDDİASIYLA AÇILAN DAVANIN İLK DURUŞMASINDA İLK GÜN TAMAMLANDI. MAHKEME HEYETİ, SANIKLARIN SAVUNMALARININ ALINMASININ ARDINDAN DURUŞMAYA CUMARTESİ GÜNÜNE KADAR ARA VERDİ.