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Bahçede kedi ile yılanın kısa mücadelesi cep telefonuna yansıdı

Edirne'de bir kedinin bahçede yılanla karşılaşıp patileriyle uzaklaştırmaya çalıştığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı; sahibi müdahale edemedi.

GİRİŞ: 04 Ekim 2026 - 16:25

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Bahçede kedi ile yılanın kısa mücadelesi cep telefonuna yansıdı

Mücadele anı ve görüntüler:

Edirne'de bir bahçede cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde bir kedi ile yılanın kısa ama dikkat çekici bir karşılaşması kaydedildi.

Videoda kedinin yılanın üzerine doğru hamle yaparak patileriyle müdahale ettiği ve yılanın ise bu hamleler karşısında geri çekilmeye çalıştığı görülüyor. Anlar kısa fakat kedinin kararlı duruşu dikkat çekici.

Sahibinin açıklaması ve doğaya yaklaşım:

İrem Bulut, olay günü bahçede kedinin yılan ile dövüştüğünü görüp müdahale edemediğini aktardı: "Olay günü bahçede kedinin yılan ile dövüştüğünü gördüm ve müdahale edemedim. Burada yaşayan her canlı doğanın bir parçası. Biz onları besliyor, seviyor ama doğal yaşamlarına hiç dokunmuyoruz. Doğa kendi dengesini kuruyor"

Görüntüler, insan yerleşim alanlarına yakın bölgelerde evcil hayvanlarla yabani hayvanlar arasında zaman zaman beklenmedik karşılaşmalar yaşandığını gösteriyor. Sahiplerinin olay anında müdahale etmemesi, bazı durumlarda doğanın kendi dengesine bırakılmasının tercih edildiğini yansıtıyor.

Kaydedilen bu anlar, basit bir karşılaşmanın ötesinde, kent ve kırsal ara yüzünde yaşayan canlıların etkileşimine dair görsel bir belge niteliği taşıyor.

İREM BULUT OLAYI ANLATTI

İREM BULUT OLAYI ANLATTI

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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