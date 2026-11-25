Okul bahçesinden üretime:

Samsun'un Yakakent ilçesindeki Erdoğan Cebeci İlkokulunda öğrenim gören 4. sınıf öğrencileri, okul bahçesindeki ayva ağaçlarından dökülen ve çürümeye yüz tutan meyveleri değerlendirerek örnek bir çalışma gerçekleştirdi. Etkinlik, doğal kaynakların korunması, sürdürülebilirlik ve israfın önlenmesi amacıyla düzenlendi.

Amaç ve eğitim yaklaşımı:

Uygulama, Montessori yaklaşımı ve "yaparak yaşayarak öğrenme" modeli temel alınarak planlandı. Öğrencilere sıfır atık kavramı kazandırılmasının yanı sıra, üretim sürecinin aşamaları ve temel hijyen kuralları uygulamalı olarak gösterildi. Amaç, kullanılmadan çürümeye bırakılabilecek ürünleri ekonomik ve çevreci bir biçimde değerlendirmeyi öğretmekti.

Sirke yapımının aşamaları ve dikkat edilenler:

Atölyede öğrenciler önce ayvaları yıkayıp doğradı, ardından cam kavanozlara yerleştirerek sirke yapımının ilk aşamasını başlattı. Fermantasyon sürecini sağlayan faydalı bakterilerin korunması için klorlu şebeke suyu yerine doğal kaynak suyu veya kaynatılıp soğutulmuş su kullanılması gerektiği hem teoride hem uygulamada vurgulandı. Öğrencilere fermantasyonun temel prensipleri ve bekleme süreleri hakkında bilgi verildi.

Etkinlik boyunca öğretmenler gözetiminde yürütülen uygulamada, her meyveden sirke yapılabileceği ve en önemli hedefin okul bahçesindeki ürünlerin değerlendirilmesi olduğu belirtildi. Çalışma, öğrencilere hem çevre bilinci hem de üretmenin verdiği memnuniyeti yaşatma fırsatı sundu.

SAMSUN’UN YAKAKENT İLÇESİNDE ERDOĞAN CEBECİ İLKOKULU 4. SINIF ÖĞRENCİLERİ, OKUL BAHÇESİNDEN TOPLADIKLARI AYVALARI SİRKEYE DÖNÜŞTÜREREK SIFIR ATIK KONUSUNDA ÖRNEK BİR ÇALIŞMAYA İMZA ATTI.