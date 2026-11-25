Karabük’te gece kar örtüsü etkisini gösterdi

Karabük'te gece saatlerinde başlayan kar yağışı, şehir merkezine uzak ilçeler olan Safranbolu ve Eflani ile bölgedeki geçit ve ormanlık alanlarda etkili oldu. Karabük ile Bartın arasındaki 1030 rakımlı Ahmet Usta Geçidi başta olmak üzere yolların ve çevredeki ağaçların üzerinde beyaz bir örtü oluştu.

geçitte oluşan manzaralar:

Yağışın etkisini artırmasıyla Ahmet Usta Geçidi çevresindeki ormanlık alanlar ve yol kenarları karla kaplandı. Bölgeyi ziyaret eden sürücüler, manzaranın tadını çıkarmak için araçlarını güvenli noktalara çekip mola verdi. Aileler, çocuklarıyla birlikte kartopu oynadı ve karın keyfini yaşadı; birçok kişi bu anları cep telefonlarıyla kaydetti.

safranbolu ve eflani görüntüleri:

Safranbolu ilçesinin Bağlar bölgesinde tarihi konakların çatılarının karla kaplanması, ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı. Eflani'de ise içerik üreticisi Muammer Dönmez ilçeye 10 santimetre kar düştüğünü bildirirken, kar altında hayvanlara yem bırakma anları da güzel kareler oluşturdu.

Ahmet Usta Geçidi ile Safranbolu'daki tarihi konakların kış manzarası dronla havadan görüntülendi; kayıtlar, bölgedeki beyaz örtünün farklı açılardan nasıl göründüğünü ortaya koydu. Vatandaşlar ve ziyaretçiler, karın sunduğu seyirlik görüntüleri fotoğraflayıp sosyal medyada paylaştı.

KARABÜK'TE GECE SAATLERİNDE BAŞLAYAN KAR YAĞIŞI SAFRANBOLU VE EFLANİ İLÇELERİNDE ETKİLİ OLDU.