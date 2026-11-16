Bahçeden dönerken kaza: traktörle otomobil çarpıştı, çift hayatını kaybetti

Kaza detayları:

Denizli'nin Honaz ilçesi Karateke Mahallesi'nde meydana gelen kazada, bahçelerinden evlerine dönen çiftin bulunduğu traktör ile plakası öğrenilemeyen otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil şarampole düşerken, traktör devrildi.

Olayda Mehmet Yenitürk (47) ile Nurcan Yenitürk (42) olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobilde bulunan dört kişi ise yaralı olarak çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine sevkedilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Müdahale ve inceleme:

Kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede çiftin yaşamını yitirdiği tespit edildi. Olay yerinde güvenlik ve delil kayıtları oluşturuldu, kazanın nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Cenaze ve soruşturma:

Çiftin cenazeleri, yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı. Bahçelerinden evlerine dönerken kaza yaptıkları öğrenilen Mehmet ve Nurcan Yenitürk çiftinin cenazelerinin bugün toprağa verilmesi bekleniyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

DENİZLİ’DE BAHÇEDEN DÖNEN ÇİFTİN BULUNDUĞU TRAKTÖR İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞTIĞI KAZADA 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ. 4 KİŞİ YARALANDI.