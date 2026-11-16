Gece yarısı refüjü aşan taksi karşı şeritte durabildi

Karaman'da gece yarısı meydana gelen kazada ticari taksi refüjü aşıp karşı şeride geçti

Karaman'ın Osmangazi Mahallesi İbrahim Öktem Bulvarı üzerinde, gece saat 01.00 civarında meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolünü yitiren ticari taksi refüje çıktı. Olayda 70 T 0120 plakalı Hyundai marka araç refüjde bulunan beton mantar dubaları aşıp karşı şeride geçerek durabildi.

müdahale ve yaralının hastaneye sevki:

Kazada araç sürücüsü M.E. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kaza yerinde gerekli güvenlik önlemlerini alırken, yaralı sürücü ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

soruşturma başlatıldı:

Kazayla ilgili polis ekipleri tarafından tahkikat başlatıldı. Yetkililer, olayda sürücünün kontrol kaybı sonucu refüjdeki engelleri aştığını ve aracın karşı şeride geçerek durduğunu belirtti. Soruşturma, kazanın kesin nedeninin tespit edilmesi ve oluşan hasarın değerlendirilmesi amacıyla sürüyor.

KARAMAN’DA KONTROLDEN ÇIKARAK KARŞI ŞERİDE GEÇEN TİCARİ TAKSİNİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI.