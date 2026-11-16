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Pulluklar kaza anında hafif ticari aracın içine saplandı

Adıyaman-Kahta karayolu Ortanca mevkiinde 02 AGP 455 plakalı hafif ticari araç, önündeki 02 KU 908 plakalı traktöre arkadan çarptı; pulluklar araca saplandı.

GİRİŞ: 16 Kasım 2026 - 10:15

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Pulluklar kaza anında hafif ticari aracın içine saplandı

Pulluklar kaza anında hafif ticari aracın içine saplandı

Adıyaman-Kahta Karayolu Ortanca mevkiinde meydana gelen kazada, 02 AGP 455 plakalı hafif ticari araç, önünde ilerleyen 02 KU 908 plakalı traktöre arkadan çarptı. Çarpma sonucu traktörün arka kısmına bağlı olan pulluklar, hafif ticari aracın ön camından içeri doğru girdi.

Kaza anının detayları:

Olay yerinde araçların durabilmiş olması, aracın içine saplanan pullukların yolculara doğrudan zarar vermemesi, olası daha ağır sonuçların önüne geçti. Kazada araçta maddi hasar meydana gelirken, pullukların aracın kabinine girişi görüntüde dikkat çekti.

Yaralanma ve sürücünün durumu:

Kazada ölüm ya da yaralanma olmadığı bildirildi. Hafif ticari araç sürücüsü yaşadığı şoku bir süre üzerinden atamazken, her iki araçta da hasar oluştu. Yetkililer kazanın ardından gerekli tespitleri yaptı ve bölgedeki trafik akışı normale döndü.

ADIYAMAN’DA, HAFİF TİCARİ ARAÇ, ÖNÜNDE SEYREDEN TRAKTÖRE ARKADAN ÇAPMASI SONUCU ARACA PULLUKLAR...

ADIYAMAN’DA, HAFİF TİCARİ ARAÇ, ÖNÜNDE SEYREDEN TRAKTÖRE ARKADAN ÇAPMASI SONUCU ARACA PULLUKLAR SAPLANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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