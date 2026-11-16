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Akcan parkı kavşağında çarpışma: şehit teğmen Baki Koçak'ın eşi hafif yaralandı

Akcan Parkı Kavşağı'nda meydana gelen kazada hafif yaralanan R.K.'nin, 2021'de şehit olan Teğmen Baki Koçak'ın eşi olduğu bildirildi.

GİRİŞ: 16 Kasım 2026 - 10:12

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Akcan parkı kavşağında çarpışma: şehit teğmen Baki Koçak'ın eşi hafif yaralandı

kaza ve müdahale:

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde, Akcan Parkı Kavşağı'nda iki otomobilin çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.K. yönetimindeki 38 GS 041 plakalı otomobil ile İ.G. idaresindeki 27 PR 214 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı.

Kazada R.K. hafif şekilde yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ve jandarma ekipleri, ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Yaralı ambulansla Bolvadin Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

yaralının kimliği:

Yetkililerden alınan bilgilere göre yaralının, 2021 yılında Bitlis'in Tatvan ilçesi kırsalında gerçekleştirilen terör operasyonunda şehit olan Teğmen Baki Koçak'ın eşi olduğu öğrenildi.

soruşturma ve inceleme:

Jandarma ekipleri kazaya ilişkin inceleme başlattı. Yetkililer, olayın oluş şekline dair bilgi ve sorumluluk tespitine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

AFYONKARAHİSAR’IN BOLVADİN İLÇESİNDE İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK...

AFYONKARAHİSAR’IN BOLVADİN İLÇESİNDE İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA BİR KİŞİ YARALANIRKEN, YARALANAN KADININ 2021 YILINDA ŞEHİT OLAN TEĞMEN BAKİ KOÇAK’IN KARISI OLDUĞU ÖĞRENİLDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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