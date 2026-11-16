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Kadena'ya F-15EX konuşlandırması bölge caydırıcılığını artırıyor

ABD, Kadena Hava Üssü'ne kalıcı tahsis edilen ilk iki F-15EX Eagle II uçağını sevk etti; adım 18'inci Hava Kanadı ve bölgesel caydırıcılığı güçlendiriyor.

GİRİŞ: 16 Kasım 2026 - 10:16

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Kadena'ya F-15EX konuşlandırması bölge caydırıcılığını artırıyor

Kadena'ya F-15EX konuşlandırması bölge caydırıcılığını artırıyor

ABD Hava Kuvvetleri, Japonya'nın Okinawa eyaletinde bulunan Kadena Hava Üssü'ne kalıcı tahsis edilen F-15EX Eagle II savaş uçaklarının ilk iki örneğinin üsse ulaştığını açıkladı. Sevkiyat, 18'inci Hava Kanadı'nın muharip uçak modernizasyonunda dönüm noktası olarak tanımlanıyor.

İkinci konuşlandırma üssü ve ilk denizaşırı teslimat:

Kadena, ABD'deki Portland Ulusal Hava Muhafızları Üssü'ndeki 142'nci Hava Kanadı'nın ardından F-15EX'lerin konuşlandırıldığı ikinci üs olurken; aynı zamanda bu uçakları teslim alan ilk denizaşırı ABD üssü oldu. Bu yerleşim, üssün operasyonel kapasitesini ve bölgedeki hazır kuvvet profilini doğrudan etkiliyor.

Teknoloji ve bölgesel iş birliği:

Açıklamada, F-15EX Eagle II'lerin gelişmiş havacılık ve elektronik harp sistemleri ile artırılmış mühimmat taşıma kapasitesi sunduğu vurgulandı. Yeni uçakların, Japonya Hava Öz Savunma Kuvvetleri (JASDF) ve diğer bölgesel müttefiklerle ortak hazırlık ve operasyonel entegrasyona katkıda bulunacağı belirtildi.

Tuğgeneral John Gallemore konuşlandırmayla ilgili olarak, "Bu uçaklar saldırganlığı caydırma, gelişen tehditlere cevap verme ve müttefiklerimiz ile ortaklarımızla birlikte Japonya’yı savunma kabiliyetlerimizi güçlendiriyor. Bu uçakların Kadena Hava Üssü’ndeki kalıcı varlığı, ABD-Japonya ittifakına olan bağlılığımızı pekiştiriyor ve dünyanın stratejik açıdan en önemli bölgelerinden birine gelişmiş muharebe kabiliyetleri getirmeye devam etmemizi sağlıyor" dedi.

Bu konuşlandırma, ABD'nin Pasifik'te hava gücünü modernize etme ve caydırıcılığı artırma stratejisinin somut bir adımı olarak değerlendiriliyor. Kadena'daki kalıcı varlık, bölgesel dengeler, müttefiklerle entegrasyon ve operasyonel hazırlığın güçlenmesi açısından önem taşıyor.

F-15EX EAGLE II SAVAŞ UÇAKLARI

F-15EX EAGLE II SAVAŞ UÇAKLARI

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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