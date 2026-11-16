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Şemdinli'de çuvallara gizlenmiş 23 kilo uyuşturucuya el konuldu

Hakkari jandarmasının Şemdinli'de düzenlediği operasyonda, Çatalca köyü Soğuksu Mezrası'nda 23 bin 36 gram uyuşturucu ele geçirildi.

GİRİŞ: 16 Kasım 2026 - 10:15

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Şemdinli'de çuvallara gizlenmiş 23 kilo uyuşturucuya el konuldu

Operasyonun detayları:

Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen istihbari çalışmalar sonucunda, Şemdinli ilçesinde uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. Operasyon, Çatalca köyü Soğuksu Mezrası mevkiinde, 34. Hudut Tugay Komutanlığı ile koordineli olarak düzenlendi.

ele geçirilen maddeler:

Yapılan aramalarda iki çuval içerisine gizlenmiş uyuşturucu maddeler bulundu. Tespit edilen miktarlar arasında 21 bin 43 gram metamfetamin ile 1 bin 993 gram eroin yer alırken, toplamda 23 bin 36 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

soruşturma sürüyor:

Olayla ilgili olarak adli tahkikat başlatıldığı bildirildi. Yetkililer, ele geçirilen maddelerin kaynağı ve sorumluların belirlenmesine yönelik çalışmaların devam ettiğini açıkladı.

HAKKARİ’NİN ŞEMDİNLİ İLÇESİNDE JANDARMA EKİPLERİNCE DÜZENLENEN OPERASYONDA, ÇUVALLARA GİZLENMİŞ 21...

HAKKARİ’NİN ŞEMDİNLİ İLÇESİNDE JANDARMA EKİPLERİNCE DÜZENLENEN OPERASYONDA, ÇUVALLARA GİZLENMİŞ 21 KİLO 43 GRAM METAMFETAMİN VE 1 KİLO 993 GRAM EROİN ELE GEÇİRİLDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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