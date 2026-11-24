Bahçeli'nin grup konuşması
MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Konuşmasında gençlere daha yaşanabilir bir Türkiye bırakmanın temel amaç olduğunu vurguladı.
Siyaset üstü vurgu
Bahçeli, bu hedefin 'hangi görüş açısından olursa olsun' siyaset üstü bir mesele olduğunu ifade etti ve bu anlayışın sürmesi gerektiğini belirtti.
Mesajın muhatapları
Açıklama, genç kuşaklara yönelik sorumluluğu öne çıkaran bir çağrı niteliği taşıdı; liderin sözleri birlik ve gelecek odaklı bir yaklaşımı işaret etti.
MHP lideri Bahçeli: "Çok değerli sevgili gençlerimize daha yaşanabilir bir Türkiye bırakmaktır bu hangi görüş açısından olursa olsun siyaset üstü bir meseledir hep de böyle kalmalıdır"
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