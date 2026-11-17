bahçeli'nin grup toplantısındaki mesajı:

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Toplantıda parti içi ruhun, kamusal sorumluluğun ve siyasal duruşun korunmasının önemine dikkat çekti.

"Ne kadar güçlü olursanız olun, bu gücü ayakta tutan akıldır, ahlaktır, adalettir" sözleriyle Bahçeli, gücün sadece nüfuz veya imkanlarla ölçülmemesi gerektiğini belirtti ve bu ilkelere bağlı kalmanın sürdürülebilirlik için şart olduğunu ifade etti.

vurgu ve çağrı:

Bahçeli, konuşmasında parti mensuplarına ve temsilcilere hitaben ahlakî ve hukuksal sorumlulukların unutulmaması gerektiğini söyledi. Akıl, ahlak ve adalet kavramlarının karar alma süreçlerinde belirleyici olması gerektiğini vurguladı ve bu çerçevede birlik, disiplin ve sağduyu çağrısı yaptı.

toplantının gündemi ve sonuç odaklı yaklaşım:

Grup toplantısında ayrıca Meclis gündemiyle ilgili değerlendirmeler yapıldığı, parti perspektifinin korunduğu ve önceliklerin bu ilkelere göre belirleneceği belirtildi. Bahçeli'nin sözleri, partinin hem iç yönetim hem de kamusal alandaki duruşuna referans oluşturdu.

Toplantı, Bahçeli'nin vurguladığı değerler etrafında şekillenen mesajlarla sona erdi; liderin çağrısı, partililer arasında birlik ve prensiplere bağlılık beklentisini tekrar ortaya koydu.

MHP Lideri Bahçeli: "Ne kadar güçlü olursanız olun, bu gücü ayakta tutan akıldır, ahlaktır, adalettir"