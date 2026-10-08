Bahçelievler'de 100 çocuğa umut taşıyan 45. bisiklet dağıtımı

Bahçelievler'de 100 çocuğa bisiklet teslim edildi

Bahçelievler Belediyesi, çocukları sağlıklı yaşama teşvik etmek amacıyla gerçekleştirilen 45. Bisiklet Çekilişi ve Dağıtım Törenini Hürriyet Mahallesi Orhan Ayhan Parkı'nda düzenledi. Sosyal medya üzerinden yapılan başvurular arasından kura ile belirlenen 100 çocuk törenle bisikletlerini teslim aldı. Programa Belediye Başkanı Hakan Bahadır, çocuklar ve aileleri katıldı.

tören ve başkanın mesajı:

Törende konuşan Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, projenin aylık devam ettiğini ve uzun soluklu bir hedefi olduğunu vurguladı. Bahadır, "Bu 45. dağıtımımız olacak. 45 aydır yapıyoruz. Yani yaklaşık 4 yıla gidiyoruz. 3 ay sonra 4 yıldır devam ettiğimiz bir şey. Bugün dağıttığımızla birlikte 4 bin 500 olacak. Ayrıca Valimiz, Bakanımız 2 bin 71 tane dağıttı. Öyle olunca 6 bin 571 tane bisiklet dağıtmış oluyoruz. Amacımız bisikletsiz çocuk kalmasın," dedi.

Başkan Bahadır, programın yalnızca çocukları değil her yaştan vatandaşın spor yapmasını teşvik etmeyi hedeflediğini belirtti. İlçede yapımı süren park ve gölet projelerine değinerek Mete Gazoz Parkı'ndan ileriye doğru yeni düzenlemeler yapılacağını aktardı. Ayrıca Bahçelievler'de ikamet eden, kriterlere uyan ihtiyaç sahibi ailelere aylık 10 bin lira destek verileceğini ifade etti.

ailelerden ve çocuklardan yansımalar:

Etkinliğe katılan aileler yoğun ilgi gösterirken, bisiklet kazananlardan Ayşe Keser başvurularını belediyenin sosyal medya sayfası üzerinden yaptıklarını belirterek, "Bize çıktı. Çok mutlu olduk. Bu organizasyonu hazırlayan Bahçelievler Belediyesi’ne çok teşekkür ediyoruz. Şanslıydık ve bize çıktı. Çocuğumla birlikte ben de bisikletle turlarım" dedi.

Çocuklardan Ömer Hamza Keser ise, "Anneme ve Bahçelievler Belediyesine çok teşekkür ederim. Kazandım ve çok mutluyum. Buralarda bisikletle turlamayı düşünüyorum" sözleriyle mutluluğunu paylaştı. Belediye, dağıtımların çocukları açık havada daha çok vakit geçirmeye ve spor alışkanlığı kazanmaya yönlendirmeyi amaçladığını bildirdi.

BAHÇELİEVLER BELEDİYE BAŞKANI HAKAN BAHADIR, TÖRENDE KONUŞMA YAPTI