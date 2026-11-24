Uludağ'da ziyaretçiler kar yerine sisle karşılaştı

Türkiye’nin önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ’a çıkan yerli ve yabancı ziyaretçiler, beklentilerinin aksine yoğun sisle karşılaştı. Zirvede ölçülen hava sıcaklığı 0 derece olmasına rağmen kar yağışı yerini görüşü düşüren sise bıraktı.

turistlerin tepkisi:

Sabah saatlerinde tur otobüsleriyle zirveye çıkanlar, kar fotoğrafı çekmek için bulundukları alanda sisin etkisini hissetti. Özellikle Arap ülkelerinden gelen turistler, bekledikleri beyaz örtü olmasa da sisli manzaraların fotoğrafını çekip anı ölümsüzleştirdi.

çocuklar ve karla oyun:

Sis tüm alanı kaplasa da ziyaretçiler temiz dağ havasının tadını çıkardı. Küçük yaştaki ziyaretçiler ise daha önce birikmiş karların bulunduğu noktalarda oynayarak günü değerlendirdi ve keyifli vakit geçirdi.

Zirvedeki ziyaretçilerin kar beklentisi, hava koşullarının değişkenliği nedeniyle başka bir zamana kaldı. Yetkililer veya planlı seferler hakkında yeni bir bilgi paylaşılmazken, tur programlarını uygulayan gruplar günü sisli manzaralarla tamamladı.

Uludağ gibi yüksek rakımlı merkezlerde hava ani değişimler gösterebildiği için ziyaretçilerin hazırlıklı gelmesi ve güncel hava durumunu takip etmesi öneriliyor.

Uludağ siste kayboldu