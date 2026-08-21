Bahçeye giren minibüste yangın, ev sahiplerinin hızlı müdahalesi söndürdü

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesi Çakırözü köyü yolu üzerinde kontrolden çıkan bir minibüs, bir evin bahçesine girerek duvara çarptı ve kısa süre içinde alev aldı. Araçta sürücü olarak bulunan H.K. idaresindeki minibüsün plakası 32 HY 153 olarak kaydedildi.

Kaza ve müdahale:

Minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki evin bahçesine girdi. Çarpmanın ardından araçta çıkan yangına, ev sahiplerinin musluk hortumuyla hızlı müdahalesi ile müdahale edildi. Ev sahiplerinin bu ilk müdahalesi, alevlerin çevredeki yapılara ve bahçedeki diğer alanlara sıçramasını önledi ve yangının daha büyük bir hasara dönüşmesini engelledi.

Güvenlik ve sonuçlar:

Kazada ölen ya da yaralanan olmadı, ancak araçta ciddi maddi hasar meydana geldi. Bu tür olaylarda ilk müdahale hayat kurtarıcı olabilir; yine de müdahale sonrası profesyonel yardım alınması, birimlerin bilgilendirilmesi ve olay yerinde gerekli güvenlik kontrollerinin yapılması önem taşır.

Yangın söndürüldükten sonra araçta yeniden alevlenme riski olabileceği için uzman ekiplerin incelemesi ve hasar tespitinin yapılması önerilir. Ayrıca trafikte kontrol kaybını önlemek için sürücülerin hız, yol koşulları ve araç bakımı konularında dikkatli olmaları gerektiği hatırlatılmalıdır.

AFYONKARAHİSAR'DA KONTROLDEN ÇIKARAK BİR EVİN BAHÇESİNDEN İÇERİYE GİREN VE BİR ANDA ALEV ALAN MİNİBÜS EV SAHİPLERİNİN MUSLUK HORTUMUYLA YAPTIĞI MÜDAHALE SONRASI SÖNDÜRÜLDÜ.