Maltepe'de çöken binada hayatını kaybedenlerin kimlikleri duyuruldu

Maltepe'de çökme olayı

İstanbul'un Maltepe ilçesi Cevizli Mahallesi Doğu Sokak'ta bulunan 7 katlı bir binanın sabah saatlerinde üç katında çökme meydana geldi. Olay, saat 05.40 sıralarında bildirildi ve ihbarın ardından bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Arama kurtarma çalışmaları:

Olay yerine gelen ekipler tarafından başlatılan arama kurtarma çalışmaları sonucu, enkaz altından çıkarılanlar arasında 2 kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi. Ekipler, ayrıca 2 kişiyi arama çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.

Açıklanan kimlikler:

Sivil kaynaklardan edinilen bilgiye göre, hayatını kaybedenlerin kimliklerinin Gülce Turhan ve Ahmet Muhammet İnan olduğu öğrenildi. Yetkililer olayla ilgili çalışmaları sürdürüyor.

Olay yerinde güvenlik önlemleri ve arama kurtarma faaliyetleri devam ediyor; yetkililerden gelecek resmi açıklamalar bekleniyor.

Maltepe'de hayatını kaybeden 2 kişinin kimlikleri belli oldu