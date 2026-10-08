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Maltepe'de çöken binada hayatını kaybedenlerin kimlikleri duyuruldu

Maltepe Cevizli'de 7 katlı binanın üç katının çökmesi sonucu yaşamını yitiren iki kişinin kimlikleri, arama kurtarma çalışmaları sürerken açıklandı.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 17:12

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Maltepe'de çöken binada hayatını kaybedenlerin kimlikleri duyuruldu

Maltepe'de çökme olayı

İstanbul'un Maltepe ilçesi Cevizli Mahallesi Doğu Sokak'ta bulunan 7 katlı bir binanın sabah saatlerinde üç katında çökme meydana geldi. Olay, saat 05.40 sıralarında bildirildi ve ihbarın ardından bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Arama kurtarma çalışmaları:

Olay yerine gelen ekipler tarafından başlatılan arama kurtarma çalışmaları sonucu, enkaz altından çıkarılanlar arasında 2 kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi. Ekipler, ayrıca 2 kişiyi arama çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.

Açıklanan kimlikler:

Sivil kaynaklardan edinilen bilgiye göre, hayatını kaybedenlerin kimliklerinin Gülce Turhan ve Ahmet Muhammet İnan olduğu öğrenildi. Yetkililer olayla ilgili çalışmaları sürdürüyor.

Olay yerinde güvenlik önlemleri ve arama kurtarma faaliyetleri devam ediyor; yetkililerden gelecek resmi açıklamalar bekleniyor.

Maltepe&#039;de hayatını kaybeden 2 kişinin kimlikleri belli oldu

Maltepe'de hayatını kaybeden 2 kişinin kimlikleri belli oldu

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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