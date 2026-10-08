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Manavgat'ın enerji altyımında doğal gaz süreci somut takvime giriyor

Manavgat'ta düzenlenen toplantıda doğal gaz yatırım süreci ve enerji altyapısı değerlendirildi; yetkililer ilk gaz akışını 2027 Nisan'a hedefliyor.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 17:12

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EDİTÖR: Aslı Han

Manavgat'ın enerji altyımında doğal gaz süreci somut takvime giriyor

Manavgat'ın enerji altyımında doğal gaz süreci somut takvime giriyor

Manavgat’ın enerji altyapısını güçlendirmeye yönelik doğal gaz yatırım sürecinin ele alındığı bilgilendirme toplantısı Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Toplantıya belediye yetkililerinin yanı sıra oda temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, turizmciler ve sektör profesyonelleri katıldı.

toplantıda ele alınan başlıklar:

Görüşmelerde ilçenin mevcut enerji altyapısı ayrıntılı şekilde değerlendirildi; öncelikli ihtiyaçlar, altyapı yenileme gereksinimleri ve dağıtım hatlarının kademeli olarak devreye alınması konuşuldu. Katılımcılar, doğal gaz bağlantısının hem konut hem de turizm tesisleri açısından getireceği işletme ve maliyet avantajlarını tartıştı.

Toplantıda ayrıca altyapı çalışmalarının çevresel etkileri, üstyapı düzenlemeleri ve kent estetiği açısından alınacak önlemler masaya yatırıldı. Belediyenin, hat çalışmaları tamamlandığında üstyapı düzenlemelerini üstleneceği ve yeni sezona hazırlık kapsamında koordinasyon sağlayacağı vurgulandı.

hedef ve takvim:

Doğal gaz dağıtım firması temsilcileri, yeni turizm sezonu öncesi 2027 Nisan ayında ilk doğal gaz akışını gerçekleştirme hedeflerinin bulunduğunu belirtti ve bu hedefe yaklaşıldığını ifade etti. Katılımcılar, bu takvime uyum sağlanabilmesi için gerekli izin süreçleri, saha çalışmaları ve teknik hazırlıkların hızla yürütülmesinin önemini paylaştı.

Toplantıyı değerlendiren Manavgat Belediye Başkan Vekili Av. Mehmet Çiçek, doğal gaz yatırımının kent için önemine işaret ederek şunları söyledi: "Manavgat, Türkiye turizminin lokomotif kentlerinden biri. Bu gücü daha sürdürülebilir ve kaliteli hale getirebilmek için altyapı çalışmaları kararlılıkla devam ediyor. Doğal gaz, bu anlamda Manavgat’ın geleceği için kritik bir adım. Çalışmalar başladıktan sonra Manavgat Belediyesi olarak üstyapı düzenlemelerini yapıp yeni sezona daha iyi hazırlanacağız".

Toplantı sonucunda, paydaşlar arasında iletişim kanallarının açık tutulması ve teknik takvimlerin düzenli olarak paylaşılması kararlaştırıldı; uygulama aşamasına geçildiğinde bölge halkı ve işletmelerin bilgilendirilmesine öncelik verilecek.

MANAVGAT’IN ENERJİ ALTYAPISININ GELİŞTİRİLMESİ VE DOĞAL GAZ YATIRIM SÜRECİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNE...

MANAVGAT’IN ENERJİ ALTYAPISININ GELİŞTİRİLMESİ VE DOĞAL GAZ YATIRIM SÜRECİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK BİLGİLENDİRME TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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