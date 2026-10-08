Destici birleşme ve ekonomik adalet çağrısı verdi

görüşmenin odağı:

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Antalya ve Burdur temsilcilerinden oluşan 12 İmamlar Alevi-Bektaşi Öğreti Derneği heyetini partisinin genel merkezinde kabul etti. Toplantıda öncelikli gündem maddeleri olarak milli birlik, birlikte yaşama kültürünün güçlendirilmesi ve vatandaşların ekonomik sorunları ele alındı.

heyetin mesajı:

İmam Rıza Ocağı Dedesi Murat Üner başkanlığındaki heyet, kuruluş hedeflerinin Alevi-Sünni ayrımını ortadan kaldırmak ve ortak yaşama bilincini yaygınlaştırmak olduğunu dile getirdi. Heyet, derneğe hem Alevi hem Sünni vatandaşların üye olduğunu vurgulayarak ay yıldızlı bayrağa ve İstiklal Marşı'na bağlılık ifadelerini öne çıkardı. Delegasyon, BBP'ye desteklerini “Türkiye'nin Büyük Birliğine Sözümüz Var” anlayışıyla sunduklarını belirtti.

destici’nin politika öncelikleri:

Destici, konuşmasında Türk milletinin farklı etnik ve inanç gruplarıyla bir bütün olduğunu belirterek devletin resmi dilinin Türkçe olduğunu hatırlattı. Vatandaşların konuştuğu diğer ana dillerin birer dil ve kültür zenginliği olduğunu ifade etti ve mezhep ile meşrep farklılıklarının Türk toplumunun inanç zenginliğini oluşturduğunu söyledi.

Ekonomi alanında BBP'nin önceliklerini sıralayan Destici, emekli maaşlarının yaşanabilir seviyeye yükseltilmesi, çiftçilerin ekonomik sorunlarının giderilmesi ve tarladan sofraya uzanan fiyat zincirindeki mağduriyetlerin çözülmesi gerektiğini kaydetti. Asgari ücretliler ile memurların gelir durumlarının iyileştirilmesi; dar gelirli vatandaşların üzerindeki vergi yükünün hafifletilmesi gerektiğini vurguladı.

Destici ayrıca vergilendirme yaklaşımında dolaylı vergiler yerine, az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınmasını esas alan doğrudan vergi sisteminin yaygınlaştırılmasının önemine dikkat çekti. Bu öneri, gelir adaleti ve vergi yükünün dengelenmesi hedefleriyle ilişkilendirildi.

aile ve sosyal politikalar:

Nüfus artış hızındaki düşüşe de değinen Destici, gençlerin evliliğe teşvik edilmesi ve evlendikten sonra en az üç çocuk sahibi olmaya yönlendirilmesi gerektiğini söyledi. Çalışan annelerin durumuna dair somut adımlar da gündeme getirildi; Destici, annelerin mesaiye bir saat geç başlaması ve mesai bitiminden bir saat önce ayrılmasının sağlanmasını öneriler arasında sıraladı.

Toplantı, farklı kesimlerin temsilcileriyle bir araya gelinerek birlik ve ekonomik konularda ortak çözüm arayışlarını görünür kıldı. Heyet ile yapılan görüşme, hem toplumsal birlikte yaşama vurgusunu hem de BBP'nin ekonomi ve aile politikalarına dönük önceliklerini bir arada ele aldı.

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ (BBP) LİDERİ MUSTAFA DESTİCİ, ANTALYA VE BURDUR’DAN GELEN 12 İMAMLAR ALEVİ-BEKTAŞİ ÖĞRETİ DERNEĞİ HEYETİNİ PARTİSİNİN GENEL MERKEZİNDE KABUL ETTİ.