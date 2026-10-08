Merhamet ve emek ödüllerinde dürüstlüğe öncelik çağrısı

tören ve katılımcılar:

7. Merhamet ve Emek Ödülleri programı Gençlik Parkı Kültür Merkezi Necip Fazıl Salonu'nda gerçekleştirildi. Törene DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, milletvekilleri ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı. Program, toplumda küçük ve büyük düzeyde yapılan iyilikleri görünür kılmayı amaçlayan bir platform olarak öne çıktı.

merhamet vurgusu:

Tören sırasında Destici, merhametin gündelik davranışlardan küresel acılara kadar uzanan bir yelpaze olduğunu ifade etti. Bir serçe kuşuna su vermenin ya da sokak kedisi ve köpeğine yiyecek sunmanın merhamet örneği olduğunu belirtti. Konuşmasında Gazze'deki insani krize de değinen Destici, Siyonist İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırım sonucu hayatını kaybeden 25 bin çocuk olmak üzere masumların acısını yürekten hissetmenin de bir merhamet biçimi olduğunu söyledi.

Programda ayrıca Erzurum'da 170 kız çocuğunun eğitimine katkı sağlayan öğretmen Tuğba Dumlu Güler'e ödülü takdim edildi. Destici, bu tür örneklerin toplumda iyiliği çoğaltma gücüne sahip olduğunu ve bir iyiliğin bir hayatı, bir örneğin bir toplumu etkileyebileceğini dile getirdi.

emek ve ödül anlayışı:

Destici konuşmasında emek ilkesine de özel bir yer ayırdı. Emeksiz elde edilen başarının ve kazancın anlamının sınırlı olduğunu, kalıcı memnuniyet ve hayrın emekle gelen üretimden doğduğunu savundu. İş dünyası ve sanayicilere hitap eden konuşmasında toplumun kalkınması için herkesin katkısına ihtiyaç duyulduğunu belirterek çalışkan ve dürüst kesimlerin desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

Bu çerçevede Destici ödül verme ölçütünü netleştirdi ve toplum önünde şeffaflık üzerine dikkat çekti. Destici'nin ifadesiyle Ödülü dürüst olana, temiz olana, vurgun yapmayana, fonda milleti soymayana ver. Bu söz, törenin hem merhamet hem de etik beklentileri bir arada ele alma amacını özetledi.

Program, farklı alanlardan örneklerin ödüllendirilmesiyle sona erdi; konuşmalar ve takdimler, toplum içinde emek ve merhametin teşvik edilmesi mesajını ön plana çıkardı.

‘7. MERHAMET VE EMEK ÖDÜLLERİ' PROGRAMI GENÇLİK PARKI KÜLTÜR MERKEZİ NECİP FAZIL SALONU'NDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.