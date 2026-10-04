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Bakan Işıkhan Brüksel'de diplomasi, iş dünyası ve diaspora temsilcileriyle buluştu

Bakan Vedat Işıkhan, Brüksel'de büyükelçiler, iş dünyası ve UID temsilcileriyle görüşerek ekonomik iş birliği ve yurtdışı vatandaşların haklarını gündeme taşıdı.

GİRİŞ: 04 Ekim 2026 - 13:55

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EDİTÖR: Elif Demir

Bakan Işıkhan Brüksel'de diplomasi, iş dünyası ve diaspora temsilcileriyle buluştu

Brüksel temasları:

Vedat Işıkhan, çeşitli temas ve programlara katılmak üzere geldiği Belçika’nın başkenti Brükselde ilk olarak Türkiye’nin Brüksel Büyükelçisi Görkem Barış Tantekin ile bir araya geldi. Görüşmede, iki ülke ilişkilerinin güçlendirilmesine dönük çalışmaların önemi vurgulandı; Işıkhan, Tantekin ve Büyükelçilik personeline görevlerinde başarı diledi.

Toplantının ardından Işıkhan, Avrupa Birliği nezdindeki Türkiye Daimi Temsilcisi Yaprak Balkan ile görüştü. Bakan, Balkan’a Avrupa nezdinde Türkiye’yi temsil etmedeki başarıları için muvaffakiyet temennisinde bulundu.

İş dünyası ve toplum temsilcileriyle bir arada:

Bakan Işıkhan, Brüksel Büyükelçiliği’nde Belçika’daki iş insanları, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve Türk asıllı siyasetçilerle bir araya geldi. Burada yaptığı konuşmada, Belçika’daki Türk toplumunun hem ülkenin ekonomik ve sosyal hayatına katkı sağladığını hem de Türkiye ile Belçika arasındaki dostluk ve iş birliği bağlarını güçlendirdiğini belirtti.

Işıkhan, Belçika’daki Türk toplumunun siyasette, yerel yönetimlerde, sivil toplumda ve iş dünyasında üstlendiği sorumlulukların iki ülke ilişkilerinin ilerlemesine katkı sunduğuna dikkat çekti; özellikle ilk kuşağın taşıdığı yük ve vizyonun kilit önemde olduğunu ifade etti. Toplantıya AK Parti Bingöl Milletvekili Zeki Korkutata ile birlikte Görkem Barış Tantekin ve Yaprak Balkan da katıldı.

Ekonomi ve iş birliğinin ivmesi:

Bakan, son dönemde Türkiye-Belçika ekonomik ilişkilerinin kazandığı ivmeye işaret ederek Belçika Ekonomik Misyonu Heyeti’nin Kraliçe Mathilde başkanlığında 10-14 Mayıs tarihlerinde Türkiye’ye gerçekleştirdiği ziyaretin bu ivmeyi gösterdiğini hatırlattı. Ziyaretin ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi açısından verimli olduğunu vurguladı.

Işıkhan, gelecekte ilişkilerin karşılıklı fayda ve "kazan-kazan" anlayışı temelinde her alanda geliştirilmesi için birlikte çalışılacağını söyledi. Ayrıca, ilişkilerin ilerletilmesinde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakayanın da önemli katkıları bulunduğunu belirtti.

Bakan, Cumhurbaşkanı tarafından verilen en önemli talimatın yurt dışındaki vatandaşların yalnız bırakılmaması olduğunu aktardı. Bu bağlamda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın önceliğinin yurt dışında yaşayan vatandaşların çalışma hayatı ve sosyal güvenlik haklarını korumak ile onlara etkin, hızlı ve kaliteli hizmet sunmak olduğunu vurguladı. Işıkhan, bu anlayışla birçok hizmetin dijital ortama taşındığını ve müşavirlik sayısının artırıldığını ifade etti.

Toplantıda katılımcıların taleplerini ve sorunlarını dinleyen Bakan, gündeme getirilen bütün hususları yakından takip edeceğini belirterek not aldıklarını söyledi.

UID buluşması:

Günün ilerleyen saatlerinde Vedat Işıkhan, Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Belçika Bölge Başkanlığı’nı ziyaret ederek Bölge Başkanı Yusuf Taşpınar ve yönetimiyle görüştü. Işıkhan, UID’nin başta Avrupa olmak üzere yurt dışındaki vatandaşların hak ve menfaatlerinin korunması; ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda güçlü temsil sağlanması yönündeki faaliyetlerine başarı diledi.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI VEDAT IŞIKHAN, BRÜKSEL BÜYÜKELÇİSİ GÖRKEM BARIŞ TANTEKİN İLE...

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI VEDAT IŞIKHAN, BRÜKSEL BÜYÜKELÇİSİ GÖRKEM BARIŞ TANTEKİN İLE BİR ARAYA GELDİ.

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

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