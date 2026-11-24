Acıbadem Eskişehir Hastanesi'nden güvenlik çağrısı

Daha genç ve dinlenmiş görünme amacıyla tercih edilen botoks ve dolgu uygulamalarının popülaritesi artarken, bu işlemlerin güvenlik boyutu göz ardı edilmemelidir. Acıbadem Eskişehir Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Dr. İlker Altundağ uygulamanın sadece birkaç dakikada tamamlanan bir estetik işlemden ibaret olmadığını; ürün niteliği, uygulayan kişinin yetkinliği ve komplikasyonlara müdahale kapasitesinin estetik sonuç kadar önemli olduğunu vurguluyor.

Sahte botoksun riskleri:

Dr. Altundağ, piyasada ruhsatsız ya da yasal tedarik zinciri dışında temin edilen ürünlerin ciddi sağlık riski oluşturduğunu belirtiyor. İçeriği ve üretim şartları güvenilir olmayan ürünlerde etkin madde miktarı, saflık ve kalite konusunda belirsizlikler olabilir; ayrıca uygun olmayan saklama ve taşıma koşulları da ürün güvenliğini etkiler. Bu tür ürünlerle ilişkili vakalarda solunum güçlüğü gibi life-threatening zehirlenmeler bildirilmiştir.

Dolgu uygulamalarında görülen ciddi komplikasyonlar:

Dolgu maddeleri yüz kontur ve hacimlendirme amacıyla kullanılırken, yanlışlıkla bir damara enjekte edilmesi kan akımını bozarak dokularda hasara yol açabilir. Dr. Altundağ, özellikle yüz bölgesindeki damar tıkanıklıklarının kalıcı doku kaybına ve nadiren görme kaybına neden olabileceğini, ayrıca enfeksiyon, iltihabi reaksiyonlar ve kalıcı şekil bozukluklarının da muhtemel komplikasyonlar arasında yer aldığını hatırlatıyor.

Başarıyı nasıl değerlendirilmeli:

Uzman, estetik uygulamalarda başarının yalnızca kırışıklık azalması veya yüzün daha dolgun görünmesiyle ölçülmemesi gerektiğini belirtiyor. Doğal yüz ifadesinin korunması, kişinin beklentilerinin gerçekçi olması ve gereksiz müdahalelerden kaçınılması başarılı sonucun parçalarıdır. Bu nedenle işlem öncesi kimin uygulama yapacağını sorgulamak ve ürünün kaynağı hakkında bilgi almak ilk adım olmalıdır.

Acil belirtiler gelişirse vakit kaybetmeyin:

İşlem sonrasında ortaya çıkabilecek bazı belirtiler acil müdahale gerektirir. Dr. Altundağ, şiddetli veya giderek artan ağrı, ciltte beyazlaşma veya belirgin renk değişikliği, görme bozukluğu gibi bulgular görüldüğünde zaman kaybetmeden acil tıbbi değerlendirme yapılması gerektiğini söylüyor. Ayrıca botulinum toksin uygulamasından sonra yutma veya solunum güçlüğü gelişmesi de derhal tıbbi yardım çağrılmasını gerektirir.

Sonuç olarak, dolgu ve botulinum uygulamaları tıbbi bir işlem olarak ele alınmalı; ruhsatsız ürünlerden kaçınılmalı, işlemi gerçekleştirecek kişinin yetkinliği teyit edilmeli ve olası komplikasyonlara hızlı müdahale imkânı olan bir ortam tercih edilmelidir.

ACIBADEM ESKİŞEHİR HASTANESİ PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ UZMANI DR. İLKER ALTUNDAĞ