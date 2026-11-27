Bütçe komisyonunda sunum ve tasfiye iddialarına yanıt:

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplanarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile bağlı kurumların 2027 bütçeleri, 2025 kesin hesapları ve Sayıştay raporlarını ele aldı. Komisyon çalışmalarında bakanlık adına sunumu yapan Bakan Murat Kurum, yürütülen projeler, bütçe hedefleri ve saha uygulamalarına dair ayrıntıları paylaştı.

Sözcülük yaptığı oturumun sonunda milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Kurum, özellikle İller Bankası, Takasbank ve fonlara ilişkin yöneltilen iddialara net bir cevap verdi. Bakanlığımıza bağlı hiçbir birimin tasfiyeye tabi fonlarda parası bulunmamaktadır, kamu kaynaklarının korunmasının bakanlığın kırmızı çizgisi olduğunu vurguladı ve bu konuda herhangi bir alım, satım, yatırım veya aktarım işlemi bulunmadığını belirtti.

Deprem sonrası konut üretimi ve kentsel dönüşüm:

Kurum, 6 Şubat depreminin ardından yürütülen çalışmalarda iki yılda önemli bir yapım hamlesi gerçekleştirildiğini savundu. Geçen yıl tamamlanıp teslim edilen 455 bin konutun AFAD hak sahipliği esasına göre belirlendiğini, tüm hak sahiplerinin evlerinin tamamlandığını dile getirdi.

Ayrıca yerinde dönüşümle 127 bin konut üretildiğini, kentsel iskan alanlarında 292 bin, köylerde 78 bin konut yapıldığını aktaran Kurum, bu kalemlerin bir araya gelmesiyle toplamda 670 bin bağımsız bölüm üretildiğini söyledi. COP ve sosyal konut üretimine de değinen Kurum, 11 ilde 144 bin sosyal konut inşa edildiğini ve bunların 78 bininin sahiplerine teslim edildiğini belirterek 650 bin hedefinin aşıldığını ifade etti.

TOKİ eleştirileri, plastik atık politikası ve belediyeler:

Kurum, YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel’in TOKİ hakkında yaptığı eleştirilere tepki göstererek, iki yılda 455 bin konut yapan ve bugüne kadar yaklaşık 2 milyon sosyal konut üreten TOKİ’ye yönelik sözlerin haksızlık olduğunu söyledi. Bu sözlerin, kurum çalışanlarının emeğine ve bölgede yaşayanların gönlüne zarar verdiğini belirterek bir özür beklendiğini ifade etti.

Plastik kirliliği ve atık ithalatına dair sorulara da yanıt veren Kurum, Türkiye'nin çöp ithalatını yasaklayan mevzuata sahip olduğunu vurguladı. Ülkeye bertaraf amaçlı, tehlikeli madde veya geri dönüştürülemeyen atık girişinin kesinlikle yasak olduğunu, karışık plastik atık ithalatının kapatıldığını ve yalnızca temiz, kaynağında ayrıştırılmış nitelikli atığın lisanslı firmalarca sanayi ham maddesi amacıyla getirilebildiğini söyledi.

Bir milletvekilinin İzmir’e yapılan hizmetler ve belediye değişikliği sorusuna da yanıt veren Kurum, hizmetlerin parti amblemine bakılmaksızın ihtiyaç ekseninde yapıldığını, İzmir Körfezi çalışmaları sırasında da il yönetiminin Cumhuriyet Halk Partisi'nde olduğunu hatırlattı.

COP31 değerlendirmesi ve uluslararası diplomasi:

Kurum, COP31 Zirvesi’ni Türkiye’nin birikimini dünyaya tanıtan ve Cumhuriyet tarihinin en büyük uluslararası buluşması olarak nitelendirdi. Zirvede 196 ülkeden 102 devlet ve hükümet başkanı, 37 bin resmî ülke temsilcisi, 13 bini aşkın sivil toplum paydaşı ve toplamda 1 milyon misafir ağırlandığını aktardı.

Çatı karar üzerinde uzlaşma sağlanamamasına karşın, Antalya’da yönetilen süreçte 46 oy birliğiyle kabul edilen uygulama kararları olduğunu belirten Kurum, özellikle elektrifikasyon maddesine 81 ülkenin açık destek verdiğini vurguladı. Çatı kararın kilitlenmesini COP mekanizmasının karar alma yapısındaki yapısal tıkanıklığa bağlayan Kurum, iklim finansmanı ve adil yük paylaşımı konularında bazı ülkelerin talepleri geri çektiğini, bunun da metnin mutabakatını zorlaştırdığını söyledi.

Kurum, Türkiye’nin zirvede herhangi bir ülkenin sözcüsü ya da piyonu olmadığını, milli menfaatler ve adil yaklaşım temelinde hareket ettiklerini savundu. COP31 sonuçlarını 'Antalya Karaları' olarak tanımlayan Kurum, uyum fonu, adil geçiş ve kayıp-zarar finansmanı gibi alanlarda önemli kazanımların elde edildiğini ifade etti.

Komisyon kararı ve bütçe tutarları:

Komisyon, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile bağlı kurumların 2027 bütçelerini ayrı ayrı oylayarak kabul etti. Oylama sonucunda Bakanlığın bütçesi 640 milyar 647 milyon 904 bin lira olarak belirlendi. Diğer kabul edilen bütçeler şunlardır: Kentsel Dönüşüm Başkanlığı 292 milyar 20 milyon 400 bin lira, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 19 milyar 241 milyon 794 bin lira, Meteoroloji Genel Müdürlüğü 8 milyar 172 milyon 330 bin lira ve İklim Değişikliği Başkanlığı 801 milyon 491 bin lira.

TOPLANTISINDA ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANI MURAT KURUM, "KISA VE NET BİR CEVAP VEREYİM; BAKANLIĞIMIZA BAĞLI HİÇBİR BİRİMİN TASFİYEYE TABİ FONLARDA PARASI BULUNMAMAKTADIR. KAMU KAYNAKLARININ KORUNMASI BİZİM EN HASSAS İLKEMİZDİR, KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR" DEDİ.