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Hastanedeki ailesinin izinden giden pratisyen hekim Eylül Uçal acil serviste göreve başladı

Finike Devlet Hastanesi'nde uzun yıllardır görev yapan anne ve babasının izinden giden Pratisyen Hekim Eylül Uçal, aynı hastanenin Acil Servisinde göreve başladı.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 18:32

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Hastanedeki ailesinin izinden giden pratisyen hekim Eylül Uçal acil serviste göreve başladı

Hastanedeki başlangıç:

Pratisyen Hekim Eylül Uçal, Finike Devlet Hastanesi’nde meslek hayatına başladı. Uçal, sağlık memuru İsa Uçal ile enfeksiyon hemşiresi Fatma Uçal’ın kızıdır ve anne-babasının uzun yıllardır görev yaptığı aynı hastanenin Acil Servisinde göreve alındı.

Bu atama, ailenin kurumsal bağlarını sürdürmesi ve yerel sağlık hizmetlerinde kuşaklar arası bir devamlılık göstermesi açısından aile için anlamlı bir başlangıç oldu. Yerel sağlık ekibi içinde yetişmiş bir ismin hekim olarak göreve başlaması hastane çevresinde olumlu karşılandı.

başhekim ve hastane yönetiminin değerlendirmesi:

Başhekim Doç. Dr. Yücel Kurt, Eylül Uçal’ın göreve başlamasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek kendisini tebrik etti ve yeni görevinde başarı diledi. Hastane yönetimi ise, "Eylül Uçal’ın, ailesinin yıllardır emek verdiği hastanemizde hekim olarak görevine başlaması, ailesi için anlamlı ve gurur verici bir başlangıç oldu. Kendisinde görevinde başarılar dileriz" ifadelerini kullandı.

Kamuoyuna yansıyan bu atama, hem personel bütünlüğü hem de yerel sağlık hizmetlerinin sürekliliği açısından dikkate değer bulundu. Eylül Uçal’ın Acil Serviste üstleneceği görevler ve çalışmaları, hem hastane hem de bölge halkı için takip edilecek gelişmeler arasında yer alacak.

FİNİKE DEVLET HASTANESİ&#039;NDE UZUN YILLARDIR GÖREV YAPAN SAĞLIK MEMURU İSA UÇAL İLE ENFEKSİYON...

FİNİKE DEVLET HASTANESİ'NDE UZUN YILLARDIR GÖREV YAPAN SAĞLIK MEMURU İSA UÇAL İLE ENFEKSİYON HEMŞİRESİ FATMA UÇAL'IN KIZLARI PRATİSYEN HEKİM EYLÜL UÇAL, AİLESİNİN YILLARDIR GÖREV YAPTIĞI HASTANEDE ACİL SERVİS'TE GÖREVİNE BAŞLADI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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